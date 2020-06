Cooperativas cobram resposta do governo

.

A Comissão de Cooperativismo se reuniu virtualmente, nesta quinta-feira (18), e decidiu oficiar o governo do Estado para que se posicione sobre o documento que lhe foi encaminhado no início deste mês pela Organização de Cooperativas Brasileiras (OCB-ES). No documento, a categoria solicita acesso à linha de créditos oferecidas pelo Executivo e repactuação de contratos interrompidos em função da paralisação dos serviços desde 16 de março por força da pandemia.

A decisão foi do deputado Pastor Marcos Mansur (PSDB), presidente da comissão, uma vez que o governo, apesar de convidado, não enviou representante à reunião. “Considero esta omissão do Executivo como desprezo não só às cooperativas de transporte escolar, mas também aos estudantes capixabas e ao trabalho deste colegiado”, finalizou o parlamentar.

Para o assessor de relações institucionais da OCB-ES, David Duarte Ribeiro, a dificuldade de o governo dar respostas ao documento encaminhado à Secretaria de Estado da Educação (Sedu) causa desconforto, uma vez que as 15 cooperativas dos 34 municípios do estado estão passando dificuldades.

“Somos 2.100 cooperados, que atendem 77 mil alunos por dia e que no momento estão à mercê da avaliação e comprometimento contratual do governo do Estado”, destacou David Duarte.

Assessor jurídico da OCB, Arlan Simões Taufner reafirmou que a solicitação do segmento deve ser considerada por força da justiça contratual, isto é, que os contratos firmados pelo Executivo e prefeituras municipais a partir de processos de licitações sejam revistos e negociados.

“Precisamos de uma posição do governo, que é o maior contratante dos serviços, para que possamos dar andamento à busca de alternativas para atender à categoria neste período tão complicado para todos”, frisou Arlan.

Segundo o presidente da Cooperativa de Transporte da Região Sul (Coopersules), Valtecir Wil, é frustrante perceber mais uma vez a ausência de representantes do governo, que tem mecanismo legal para dar respaldo à situação das cooperativas. “Não estamos recebendo posicionamento de nenhum setor do governo, o que mantém nossos veículos parados, com nossas famílias dos cooperados sendo fragilizadas a cada dia”, enfatizou Valtecir.

A reunião contou com representantes da OCB-ES e de mais de dez cooperativas de todo o estado estiveram no encontro, entre elas a Cooperativa de Transporte Sul Serrana (Coopserrana), a Cooperativa de Transporte Serra Verde (CoopServe), a Coopersules, a Cooperativa de Transporte Sudoeste Serrana (Cooptac), a Cooperativa de Transporte da Região Serrana (Coopetranserrana) e a Cooperativa de Transportes Rural (CooperRural).