Cooperativas anunciam ações sociais em julho

A Comissão de Cooperativismo recebeu a analista de desenvolvimento do Sistema OCB/ES Bianca Rocha, em reunião nesta terça-feira (6). A convidada fez uma apresentação sobre o Dia C de Cooperar, campanha realizada pela OCB em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado no primeiro sábado de julho.

Fotos da reunião da Comissão de Cooperativismo

Neste ano, a ação desenvolvida na Grande Vitória será realizada no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Serão ofertados vários serviços à comunidade, como atendimento médico, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre primeiros socorros, educação financeira, educação para o trânsito, orientação jurídica e profissional, impressão de currículos, recreação infantil e corte de cabelo. O evento acontece no dia 1º de julho, das 8 às 12 horas.

Também estão previstas ações em outros municípios do estado, entre eles, Alfredo Chaves, Aracruz, Linhares, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha e São Mateus.

De acordo com a representante da OCB, o trabalho social desenvolvido pelas cooperativas é contínuo, mas no primeiro sábado de julho acontece o esse evento. Em 2022, as cooperativas capixabas realizaram 159 ações sociais, com 60 cooperativas engajadas, 71 municípios atendidos (no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia), 44 mil pessoas beneficiadas e 3,8 mil voluntários.

Bianca Rocha destacou que esse trabalho está em consonância com o sétimo princípio do cooperativismo (interesse pela comunidade) e com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente os de “fome zero e agricultura sustentável”, “saúde e bem-estar” e “erradicação da pobreza”.

“As cooperativas levam assistência médica, participam mesmo ali da comunidade, dando o retorno daquilo que é conquistado”, salientou o presidente da comissão, deputado Allan Ferreira (Podemos), em entrevista após os trabalhos. O deputado Adilson Espindula (PDT), vice-presidente do colegiado, também participou do encontro.

Fonte: POLÍTICA ES