Convocado, Miranda se juntará a Dani Alves na Seleção Brasileira

O zagueiro Miranda foi convocado para defender a Seleção Brasileira no próximo mês de setembro, nos jogos contra Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O capitão do Tricolor faz parte de uma nova lista – com nove jogadores – anunciada nesta sexta-feira (27) pelo técnico Tite, na sede da CBF, somando-se à convocação inicial de 23 atletas.

Assim, Miranda se juntará a Dani Alves, que já fazia parte da primeira convocatória, divulgada no dia 13 de agosto. De acordo com a CBF, os jogadores devem se apresentar à Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (30), em São Paulo (SP).

No dia 2 de setembro (quinta-feira), o Brasil enfrenta o Chile no Estádio Nacional, em Santiago (CHI). Depois, a Seleção disputa dois jogos em território brasileiro: no dia 5 de setembro (domingo), contra a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP); e no dia 9 de setembro (quinta-feira), contra o Peru, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Desta forma, Miranda e Dani Alves retornam ao Tricolor a tempo para a partida contra o Fluminense, no dia 12 de setembro (domingo), no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que, após o duelo com o Juventude, neste domingo (29), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o São Paulo só voltará a jogar diante do Fluminense, no dia 12. Ou seja, serão 13 dias sem jogo do Tricolor, respeitando a Data FIFA.

Segue a lista de nove jogadores anunciada pela CBF nesta sexta-feira (27):

GOLEIROS

Everson – Atlético-MG

Santos – Athletico

ZAGUEIRO

Miranda – São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Edenilson – Internacional

Gerson – Olympique Marseille (FRA)

Matheus Nunes – Sporting (POR)

ATACANTES

Hulk – Atlético-MG

Malcom – Zenit (RUS)

Vinícius Jr – Real Madrid (ESP)

Os nove jogadores acima se juntam aos 23 atletas anteriormente convocados, em lista divulgada no dia 13 de agosto:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool FC (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Dani Alves – São Paulo

Danilo – Juventus (ITA)

Guilherme Arana – Atlético-MG

ZAGUEIROS

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Lucas Veríssimo – Benfica (POR)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Claudinho – FC Zenit (RUS)

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool FC (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

ATACANTES

Gabriel Barbosa – Flamengo

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Neymar Jr – Paris Saint-Germain (FRA)

Raphinha – Leeds United (ING)

Richarlison – Everton (ING)

Roberto Firmino – Liverpool FC (ING)

