Convênio com Governo Federal garante construção de terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares

Os criminosos roubaram diversos pertences e tentaram fugir em um carro, mas foram abordados pela Polícia Militar minutos após o crime

A família de um empresário passou por momentos de pânico na manhã desta segunda-feira (30), no bairro Maracanã, em Cariacica. As vítimas foram feitas reféns, dentro da própria casa, por criminosos que roubaram diversos pertences. No entanto, o trio foi abordado por uma equipe da Polícia Militar e acabou detido logo depois do crime.

Segundo uma das vítimas, uma mulher que trabalha na casa invadida, o assalto aconteceu por volta das 7 horas. A vítima disse que chegou à residência para trabalhar e, no momento em que tocou a campainha e chamou o patrão para atendê-la, dois criminosos já estavam no portão, aguardando para que pudessem invadir a residência. Os dois entraram e fizeram toda a família refém.

A funcionária, o empresário e o pai do empresário contaram que ficaram de joelhos durante toda a ação dos criminosos, que durou cerca de meia hora. Alguns vizinhos desconfiaram do movimento na casa e chamaram a polícia, que, em um patrulhamento na região, localizou o carro dos suspeitos minutos depois. No veículo onde os suspeitos estavam, foram encontrados diversos pertences das vítimas.

“A gente estava em patrulhamento pela avenida Bahia, no bairro Valparaíso, em Cariacica, quando esse veículo passou pela gente. O motorista, ao visualizar a guarnição, demonstrou nervosismo, errou a marcha do veículo, tentou ultrapassar um outro veículo e levantou a suspeita da guarnição. Decidimos abordar o veículo e, durante a busca pessoal, com eles nada foi encontrado. Porém dentro do veículo havia em revolver calibre 38, municiado, como também vários pertences, entre computador, celulares, perfumes e joias”, contou o soldado Vieira, da Polícia Militar, que participou da abordagem.

Segundo o militar, durante a abordagem, os policiais descobriram que os indivíduos haviam cometido um assalto minutos antes. “No momento que a gente estava fazendo a detenção deles, o Ciodes informou que uma residência havia sido roubada no bairro Maracanã. E as características batiam com os indivíduos que estavam ali abordados”, disse o soldado.

Ainda de acordo com o policial, dos três suspeitos detidos, um era foragido da Justiça. “Um não possui passagem, mas, dos outros dois, um estava com mandado de prisão em aberto, que é foragido da Casa de Detenção de Vila Velha, e o outro tem passagem por tráfico”.

Os pertences roubados e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, onde funciona atualmente a Regional de Cariacica. A produção da TV Vitória/Record TV entrou em contato com a Polícia Civil para saber se os suspeitos foram autuados pelo roubo, mas a ocorrência ainda estava em andamento.

(*TV Vitória/Record TV)