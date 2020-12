Convivência condominial é o assunto em destaque do último Just Talk do ano

No último episódio do Just Talk do ano, a juíza Ana Cláudia Rodrigues Faria, titular do 5º Juizado Especial Cível de Vitória e coordenadora dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do TJES, fala sobre a convivência de moradores em condomínio e os problemas interpessoais, que nesse período de pandemia se multiplicaram.

O número de conflitos entre os moradores aumentou consideravelmente durante esse ano devido à instabilidade emocional causada pelo isolamento social, atrelada a mais tempo dentro de casa e novas regras de convívio.

De acordo com a juíza, a relação entre vizinhos geralmente é algo duradouro, e uma boa convivência entre condôminos está pautada no diálogo, tolerância, educação e bom senso.

“Caso não seja possível a solução consensual do conflito, o prejudicado obviamente poderá buscar o Poder Judiciário. No entanto, vale fazer um alerta. Geralmente a relação de vizinhança é duradoura, antes de enfrentar embate jurídico visando solução imposta pelo estado, procure encontrar uma solução conjunta, muito melhor do que ajuizar uma demanda é poder resolver o conflito de forma amigável.”

No episódio, a magistrada ainda contou um pouco sobre os crimes contra honra, como essas situações tem aparecido no judiciário, sobre as funções do síndico, além de dicas para minimizar os atritos do convívio do dia a dia.

Confira o episódio na íntegra: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/27–Convivncia-Condominial-enpvkl

Acesse a transcrição: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Transcrição_Just_Talk_27_Convivencia_Condominial.pdf

