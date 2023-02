Convite à imprensa para a posse do novo Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, às 16h, será realizada a solenidade de posse do novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, Delegado de Polícia Federal, Leandro Almada da Costa.

Dessa forma, convidamos os profissionais da imprensa que tenham interesse em cobrir o referido evento, que será realizado no Auditório Principal da Superintendência da PF no Rio, localizado no 3º andar.

Todavia, em razão de limitação no espaço físico do auditório, solicitamos aos interessados que, antecipadamente, enviem seus nomes para credenciamento, visto que a presença será limitada a, no máximo, duas pessoas por veículo. Reiteramos, ainda, que não haverá coletiva de imprensa.

Os nomes para credenciamento deverão ser enviados para o e-mail: [email protected]

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected]

21 2203-4404