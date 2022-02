Convidados do Flow Podcast pedem que episódios sejam tirados do ar

Reprodução Monark Flow

Após o apresentador Monark, do Flow Podcast, defender a criação de partidos nazistas no país na transmissão de ontem (8), convidados antigos pedem que episódios sejam tirados do ar.

Em publicação no Twitter, o jornalista Benjamin Back pediu para que sua partipação seja tirada das plataformas. “Se eu soubesse que vcs apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast”, escreveu.

O cantor Lucas Silveira, da banda Fresno, também se manifestou sobre a fala do apresentador. “Liberdade não é isso. liberdade absoluta e irrestrita é barbárie. já tem preto sendo espancado por cobrar salário, bala ‘perdida’ em criança de comunidade, presidente genocida DEMAIS para q a gente ache normal relativizar nazismo”, disse o músico.

No Twitter, o streamer conhecido como Calango direcionou uma mensagem ao Igor, que apresenta o podcast junto com Monark, pedindo para que seu episódio seja tirado do ar. Ele afirmou que “os limites foram passados tem tempo”.

Marcas patrocinadoras e entidades judaicas também se manifestaram por meio de notas de repúdio e cancelamento de contrato com o podcast.