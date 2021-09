Conversíveis: conheça alguns cuidados que se deve ter antes de comprar um

Divulgação Conversíveis antigos exigem mais atenção por conta do estado da capota.

Dirigir um conversível é uma experiência única que todos deveriam experimentar pelo menos uma vez na vida, mas também não é um mar de rosas, de rosas ao vento, para ser mais específico.

Para aqueles que nunca tiveram qualquer tipo de experiência com eles antes, é sempre bom pesquisar antes e analisar se realmente é isso o que procura em um modelo desses.

Então, se você está planejando comprá-los e nunca os teve antes, aqui estão algumas coisas básicas que você deve ter em mente.

Aprenda como a capota funciona

Divulgação Mini Cooper S Cabrio é uma boa opção entre os conversíveis seminovos.





Antes de sair e desfilar com a capota abaixada, você precisa saber como ela funciona, manualmente ou eletronicamente. Embora o último sistema funcione de maneira semelhante na maioria dos modelos e se dobre para cima ou para baixo com o pressionar de um botão, as capas manuais podem ser um pouco mais complicadas, especialmente em carros mais antigos. Imagine a mudança repentina do clima e começar a chover o trabalho que você terá para fechar a capota manualmente.

Sempre coloque o cinto de segurança

Divulgação/Audi Uso do cinto de segurança é sempre um bom aliado. Portanto jamais deixe de usar!

Além de ser ilegal na maioria das partes do mundo, não usar o cinto de segurança pode ter consequências muito piores sem um teto acima de sua cabeça em caso de acidente. Portanto, certifique-se de que você e seus passageiros sempre colocam o cinto de segurança, mesmo se você estiver dirigindo por curtas distâncias.

Um defletor de vento é obrigatório

Divulgação Defletor de vento é um item que vale adquirir caso o modelo pretendido não tenha.

Quase todos os conversíveis modernos vêm com este acessório, enquanto outros (como o Audi TT) têm um defletor elétrico incorporado à carroceria, atrás dos bancos. O defletor evita a turbulência do ar dentro da cabine e também reduz o ruído. Caso o veículo não possua, vale a pena investir um dinheiro a mais e adquirir o acessório.

Tenha um par de óculos de sol à mão

Divulgação Óculos são sempre bem-vindos para proteger os olhos de poeira e insetos ao dirigir um conversível.

Mesmo em um veículo, digamos, convencional, os óculos de sol melhoram a visibilidade quando o sol está forte. Em um conversível, eles também os protegerão de detritos e insetos, especialmente se você dirigir com a capota e as janelas abertas. Apesar de o para-brisa filtrar a maioria deles, ele não oferece proteção total.

Aplique protetor solar e cubra a cabeça

Divulgação O uso de chapéu ou boné e protetor solar são perfeitos aliados em um conversível.





Lembre que a experiência de não aplicar protetor solar pode ser muito negativa podendo provocar algumas queimaduras de sol nas áreas mais sensíveis do corpo como nariz, orelhas e pescoço. Aplique protetor solar em todas as áreas expostas a cada duas horas. Cobrir a cabeça também é uma boa ideia. Um boné bem ajustado ou um chapéu que fique bem preso é uma ideia, mas certifique-se de que ele fique bem ajustado, especialmente se você for mais alto, pois pode ser facilmente levado pelo vento.

Nunca deixe o carro estacionado com a capota abaixada

Divulgação Ao estacionar, jamais deixei a capota aberta, mesmo que por um curto período.

Além dos ladrões, há as pessoas mal-intencionadas. Seja por inveja ou pura estupidez, eles vão jogar lixo no primeiro conversível que virem, então é melhor prevenir do que remediar. Ao for estacionar, mesmo que por um curto período, feche a capota. Além disso, se o carro tiver bancos de couro, a exposição direta ao sol, fará com que você não consiga sentar de tão quentes que vão estar. Por outro lado, o tempo pode mudar e pode começar a chover. Isso pode causar sérios danos ao interior e aos componentes eletrônicos.