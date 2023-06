Conversa entre porteiro e criança sobre encomenda viraliza; vídeo

No vídeo, Lulu interage com o porteiro, após uma encomenda chegar para o endereço em que ela reside com os pais

Luísa Mendonça, mais conhecida como Lulu é uma menina de três anos que mora no Distrito Federal, conquistou seguidores no país inteiro por meio de vídeos espontâneos do seu cotidiano, como por exemplo: vídeos que ela aparece brincando, comendo e falando sobre seus alimentos favoritos, ou recebendo o pai que chega em casa depois do trabalho. A pequena soma mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Lulu é filha de um casal de jornalistas, Maju Mendonça e Arthur Luís Cardoso, e, segundo eles, “já sabia se comunicar muito bem antes mesmo de aprender a falar”.

Um dos vídeos que viralizaram na internet, mostra Lulu atendendo o interfone do apartamento e interagindo com o porteiro. Ela convence o funcionário a colocar uma encomenda no elevador e ainda diz “deixa que eu assino”.

O porteiro havia ligado para avisar sobre a chegada de uma encomenda para a família, mas foi a menina que correu para atender, quis resolver a situação sozinha. “Descolada”, ela explicou que ele poderia colocar a encomenda no elevador porque ela mesma pegaria e assinaria pelo recebimento.

O vídeo acabou sendo postado no TikTok e, em menos de um dia, já tinha mais de 300 mil visualizações.

VÍDEO: