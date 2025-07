Controladoria da PMES realiza ciclo de palestras para oficiais da corporação

Durante o mês de julho, a Controladoria da Polícia Militar promoveu um ciclo de palestras voltado à oficialidade da instituição, com o objetivo de apresentar a estrutura, as atribuições e a importância do órgão no contexto das atividades de controle e assessoramento interno.

Entre os dias 1º e 29 de julho, as apresentações foram direcionadas aos oficiais que atuam na Região Metropolitana da Grande Vitória. Já no dia 8, a palestra foi realizada por videoconferência, por meio da plataforma Conecta, e reuniu oficiais dos Comandos de Polícia Ostensiva Regionais do interior do Estado.

De acordo com o coronel Marsuel Botelho Riani, controlador da PMES, o ciclo de palestras teve retorno bastante positivo por parte dos participantes. “Essa aproximação é fundamental para que os oficiais compreendam melhor o papel da Controladoria, um órgão ainda recente na estrutura da corporação”, destacou.

Além de atender às diretrizes do Plano de Integridade da PMES, a iniciativa busca ampliar o conhecimento interno sobre as funções da Controladoria, promovendo maior alinhamento institucional. Ainda segundo o coronel Riani, outras ações estão previstas para o segundo semestre de 2025, como visitas técnicas às unidades da PMES.

