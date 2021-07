Contra greve dos caminhoneiros, Bolsonaro volta a reduzir PIS/Cofins do diesel

Reprodução Bolsonaro voltou a reduzir o PIS/Cofins do diesel para aliviar ânimos de caminhoneiros

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (13) que o governo vai fazer uma nova redução do PIS/Cofins cobrado sobre o diesel para diminuir os gastos dos caminhoneiros com combustível. O presidente fez um anúncio durante um discurso no evento que marcou a sanção do projeto de privatização da Eletrobras .

Para possibilitar a redução desse imposto em quatro centavos, Bolsonaro disse vai acabar com a isenção de outo setor, sem detalhar qual. A medida foi a forma encontrada pelo presidente para reduzir os riscos de uma nova greve de caminhoneiros , uma vez que a categoria se mostra insatisfeita com os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis no país .

“Nós pegamos uma isenção, não vou entrar em detalhe, e deixamos de dar essa isenção para tal setor. E o que fizemos com isso aí, nós apontamos para reduzir o PIS/Cofins do diesel que está em 31 centavos. Vamos passar para 27”, disse o presidente.

Bolsonaro disse que está acertando com o Congresso Nacional a votação do projeto de lei do governo que muda a forma de cobrança do ICMS , um tributo estadual. Ele pediu ainda que os governadores trabalhem para ajudar os caminhoneiros.

“É um exemplo que eu apelo aos excelentíssimos senhores governadores. Sigam o exemplo da gente. No transporte está a alma da nossa economia. Se encarece muito, o preço é sentido nas prateleiras. É uma classe grande dos caminhoneiros que não pararam durante a pandemia”, afirmou.

Em março deste ano, o presidente já havia reduzido o PIS/Cofins temporariamente, por dois meses, e elevou os impostos cobrados de bancos até o fim deste ano para compensar a perda de arrecadação.

Redução do imposto sobre games

O presidente também anunciou que o governo deve fazer uma nova redução nos impostos sobe games . Bolsonaro disse que se reuniu com Paulo Guedes, ministro da Economia, e com o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes, para tomar a decisão.

“Alguns reclamam: “baixa outra coisa”, para baixar outra coisa tem que ter fonte compensadora. Os games, como é um recurso que vem de imposto de importação, eu não tenho que achar fonte alternativa pra isso”, disse.

Em outras ocasiões, o presidente já havia reduzido os impostos cobrados dos jogos eletrônicos no Brasil. Em 2020, Bolsonaro diminuiu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre consoles. Anteriormente, em 2019, já havia alterado a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), diminuindo as alíquotas.