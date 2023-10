Contorno dos glúteos: é possível aumentar o volume sem cirurgia?

Divulgação Contorno dos glúteos: é possível aumentar o volume da região sem cirurgia?

Um dos maiores incômodos que muitas mulheres têm em relação ao corpo está no tamanho, formato e qualidade da pele do bumbum. A área que, pode sofrer com a falta de tonificação, acúmulo de gordura, flacidez e celulite, nem sempre responde bem aos exercícios de carga na musculação – e responde muito negativamente a uma dieta ruim. Por esse motivo, muitas pessoas recorrem às cirurgias plásticas. Mas atualmente, muitas técnicas não invasivas têm surgido com a promessa de melhorar o contorno dos glúteos.

Para Fernanda Porphirio, dermatologista da Clínica Vanité, em São Paulo, a resposta é sim. Abordar a região de maneira global, com foco no objetivo final, é o caminho para esses casos. “Sempre que pensamos em tratamentos, precisamos saber das estruturas que precisam ser moldadas. Quando há a necessidade de volume, podemos utilizar preenchedores à base de ácido hialurônico. Se precisarmos trabalhar a qualidade de pele, projeção e estruturação, utilizamos bioestimuladores de colágeno. Outra opção ainda para a região são os Emptiers, capazes de tratar pequenas áreas de gordura localizada que comprometem a estética local”, explica a médica.

É importante ressaltar que os exercícios físicos voltados para a região glútea são fundamentais para potencializar os tratamentos corporais. “Definição para músculos posteriores de coxa e glúteos são os mais indicados”, comenta Fernanda Porphirio, que acredita em mudanças no estilo de vida e hábitos saudáveis, como a hidratação adequada e o aporte de nutrientes e proteínas, como aliados dos tratamentos corporais e, consequentemente, do organismo.

“Você pode retomar às atividades físicas até no mesmo dia do procedimento, caso realize protocolos com bioestimuladores e esvaziadores de gordura. Se lançar mão dos preenchedores, preferimos aguardar 48 horas após a realização do tratamento para a liberação do exercício”, orienta.

Se você é adepta da rotina de cuidados feitos em casa, os cremes firmadores podem ser uma opção. No geral, têm componentes que ajudam na hidratação e estrutura da pele. “Podem ser associados aos protocolos realizados em consultórios, já que os resultados desses produtos são mais visíveis na camada superficial da pele, com melhora de qualidade e textura da mesma”, sugere Fernanda.

Já para quem está em uma luta constante contra as celulites, é importante avaliar todo o seu estilo de vida e hábitos alimentares, restringindo o consumo de açúcar, alimentos inflamatórios – como refrigerantes – e manter uma boa alimentação. “Quando analisamos um bumbum levamos em conta formato, projeção e volume. Através do equilíbrio e proporção entre essas estruturas, podemos dizer que ele é harmônico”, pontua.

E, se você viveu em uma época em que a prótese de silicone era uma das únicas formas de alcançar o bumbum dos sonhos, saiba que hoje ela ainda tem indicações. “Quando a paciente precisa de volume na região e não é alcançado com os tratamentos menos invasivos e nem com enxerto de gordura, podemos indicar a gluteoplastia. Em caso de necessidade de volume moderado, a lipoenxertia é muito interessante, ainda mais quando a paciente já está fazendo lipoaspiração corporal. Nos casos com maior intensidade do problema, podem ser orientadas tanto a lipoenxertia, quanto à prótese glútea”, finaliza a cirurgiã Cláudia Francisco Oliveira, Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica.

Equipamentos modernos

Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS e referência em tratamentos corporais, avisa que existem tecnologias e técnicas que podem ajudar a conquistar o contorno de glúteo desejado.

A principal tecnologia é o campo eletromagnético associado à radiofrequência, capaz de hipertrofiar os músculos e reduzir a gordura localizada da região. O aparelho EmSculpt Neo, segundo a médica, é capaz de promover o body shaping não invasivo. “A tecnologia Emsculpt Neo emite simultaneamente ao estímulo muscular da tecnologia HIFEM (campo eletromagnético focalizado de alta intensidade) a radiofrequência sincronizada, responsável por atuar na diminuição das células de gordura. O resultado dessa união de duas energias reflete na maior queima de gordura e maior crescimento muscular do que qualquer outro procedimento, tudo isso de maneira mais rápida e menos custosa. A tecnologia HIFEM+ contrai as fibras musculares em intensidades que não são alcançáveis durante os exercícios físicos voluntários”, explica Cláudia Merlo. Um estudo de janeiro realizado com a tecnologia nos glúteos mostrou um aumento de 31,3% de espessura muscular, demonstrado na avaliação por ressonância magnética, e diminuição do tecido adiposo.

De acordo com Cláudia, esse tratamento pode ser único ou associado a outras técnicas, a depender das alterações que a paciente apresentar. No caso da flacidez de pele, uma ajuda pode vir do bioestimulador de colágeno, indicado para melhorar a qualidade da pele reduzindo flacidez. “A substância é aplicada para promover uma inflamação controlada, a fim de estimular as células formadoras de colágeno (fibroblastos) a produzirem colágeno, por volta de 18 meses”, conta a médica. “A técnica pode ser combinada com o ultrassom microfocado, que ajuda a promover o skin tightening, que é aquele ‘aperto’ da pele com o músculo, quando ela fica firme”, acrescenta.

Quando o problema for celulite, outra tecnologia pode entrar em cena: Emtone, que é uma radiofrequência com energia térmica e mecânica. “É uma novidade que promove ação mecânica e de calor (42°) que simultaneamente aumentam produção de colágeno e reduzem fibrose ou celulite. A radiofrequência do Emtone vai agir nas 5 causas da celulite. Primeiro, na redução da gordura; segundo, na ação no septo de colágeno, diminuindo as travinhas da celulite; terceiro pela sua função na pele, na derme, estimulando colágeno e deixando uma pele mais estruturada, mais firme, não tão flácida; quarto pelo benefício na circulação, ao descomprimir os tecidos e melhorar a retenção de líquido da paciente; e, por fim, há um recolhimento de metabólitos e lixos orgânicos que podem ficar em um tecido que está congestionado e inflamado pela celulite”, diz a médica Cláudia Merlo. Para dar mais forma, pode ser indicado também o uso de preenchedores corporais com ácido hialurônico, que podem inclusive ajudar em áreas de deformidades da celulite.

O mais indicado é sempre procurar um médico especialista. “A avaliação de um especialista é fundamental, pois existem casos em que pacientes apresentam gordura, celulite e flacidez no mesmo lugar. Dessa forma precisamos associar as técnicas e fazer tratamento para cada camada”, finaliza Cláudia.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher