Contorno do Mestre Álvaro é inaugurado

O presidente Lula (PT) inaugurou na tarde desta sexta-feira (15) o Contorno do Mestre Álvaro, na BR-101. Com a participação de deputados estaduais, outras autoridades e populares, a solenidade foi realizada em um dos pontos da nova via. Na oportunidade Lula enfatizou que a inclusão dos recursos para o término da obra no PAC 2 atendeu aos anseios do governo estadual e das forças políticas, sociais e empresariais.

O presidente também destacou os esforços da bancada federal capixaba no Congresso para impedir a paralisação das obras na gestão passada. Lula assegurou, diante do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), que não faltarão recursos para duplicar a BR-262 e para melhorias na BR-101, além dos investimentos na Ferrovia Litorânea Sul.

Casagrande, que discursou antes de Lula, lembrou da luta pela conclusão das obras do Mestre Álvaro, iniciadas ainda no governo Dilma (PT), com licitação realizada entre 2013 e 2014. Assim como Lula, o governador também destacou a importância da bancada capixaba no Congresso para não deixar a obra cair no esquecimento e disse que o contorno rodoviário “vai devolver a Serra ao povo da Serra”.

O governador ainda anunciou que conta com o apoio do governo federal para investimentos em programas na área social, citando que lançará o Programa Nossa Casa, em parceria com o Minha Casa Minha Vida, beneficiando 10 mil famílias com renda na faixa de até três salários mínimos.

O senador e ministro dos Transporte licenciado Renan Filho (MDB) citou que, com o contorno, cerca de 10 mil veículos pesados deixarão de cortar a Serra pela BR-101, sendo o fluxo desviado para a nova alternativa de trânsito.

A solenidade de inauguração do Contorno do Mestre Álvaro levou ao local do evento caravanas vindas de cidades da Grande Vitória e de cidades do interior.

Marcaram presença na cerimônia, além das autoridades citadas, os congressistas petistas Fabiano Contarato (senador) e Jack Rocha (deputada federal); os deputados federais Da Vitória (líder da bancada capixaba) e Gilson Daniel (Podemos); e o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT). A Assembleia Legislativa foi representada pelos deputados Iriny Lopes e João Coser (ambos do PT), além de Alexandre Xambinho (PSC).

Durante o evento ainda foi lançado o selo dos Correios em homenagem ao Contorno do Mestre Álvaro.

