Conteúdos do Tribunal de Contas na tela da TVE

A TVE, emissora integrante do sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES), e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) assinaram, nesta segunda-feira (03), um termo de cooperação técnica que firma a parceria entre as duas instituições. Com isso, os conteúdos produzidos pela Secretaria de Comunicação do TCE-ES também serão veiculados na TVE ES, em rede aberta, chegando a um número significativo de pessoas.

A intenção é dar visibilidade ao trabalho do TCEES, abordando temas que impactam o dia a dia dos capixabas, com linguagem acessível e de fácil entendimento. A proposta é aproximar ainda mais o TCEES da população.

“Essa parceria é fundamental. Nos alegra muito. Tribunal de Contas e TVE são duas instituições importantes para a difusão das boas práticas, do que acontece na vida capixaba. Mostrar quais são as grandes possibilidades econômicas, sociais, ambientais do Estado tem tudo a ver com a tarefa constitucional do Tribunal de Contas”, disse o presidente do TCE-ES, conselheiro Rodrigo Chamoun.

“A missão da TVE é promover e divulgar informações, levando educação e conhecimento por meio de diferentes plataformas que valorizam a identidade capixaba, com isenção e transparência, exercendo e incentivando a cidadania. A presença do Tribunal de Contas na TV pública vai contribuir para a conscientização da sociedade sobre a importância do controle social. Temos certeza de que a TVE é o melhor canal para que o TCEES entregue seus conteúdos aos capixabas”, afirmou o diretor-presidente da RTV ES, Igor Pontini.

O acordo de cooperação técnica estabelece as responsabilidades de cada instituição envolvida. O termo estabelece que caberá ao TCE-ES disponibilizar fontes a serem entrevistadas, preparar roteiros dos programas a serem exibidos, além de acompanhar a gravação ou transmissão das entrevistas. Já a TVE-ES ficará responsável por disponibilizar os profissionais e equipamentos necessários, gravar e exibir os programas em dias e horários a serem combinados. O documento tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado se houver interesse de ambos.

É da Sua Conta

O primeiro fruto desta parceria será o programa “É da Sua Conta”. Nele, representantes do TCE-ES vão falar sobre diversos assuntos relacionados ao Tribunal de Contas que impactam na vida do cidadão.

“Existem inúmeras atividades desenvolvidas pelas equipes do Tribunal de Contas que ajudam a melhorar o dia a dia do cidadão capixaba. Fiscalizações nas áreas de Saúde, Educação, acompanhamento de obras, entre outros vários exemplos. O que pretendemos com este programa é mostrar um pouco dessas atividades para o telespectador da TVE-ES e nos colocar como parceiros para a construção de uma sociedade mais desenvolvida”, informou o secretário de Comunicação do TCE-ES, Rodrigo Santana.

Santana ainda lembrou que o programa será uma construção conjunta das equipes do TCE-ES e da TVE-ES. “Nossos núcleos de Jornalismo, Publicidade e Audiovisual vão trabalhar em parceria com os setores da TVE-ES para que o telespectador receba, em casa, um conteúdo informativo atrativo e de qualidade”, frisou.

O “É da Sua Conta”, que deve estrear em setembro, será mensal. A ideia é que um representante do TCE-ES sempre aborde um assunto específico durante o programa.

