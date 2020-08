Contemplado pelo Bolsa Atleta, Genivan Porto participa de torneio virtual Latino-Americano de boxe

Presente no mercado nacional e internacional e com 27 anos de mercado, a empresa Comil Cotaxé, de Ecoporanga, no noroeste do Estado, contou com recursos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para capitalizar sua filial em Barra de São Francisco.

Atuante em toda a cadeia do arranjo produtivo local de rochas ornamentais, desde a extração, o beneficiamento até a venda de mármores e granitos de qualidade superior para atender às exigências do mercado, a empresa buscou apoio de pouco mais de R$ 2 milhões por meio de dois financiamentos com o Bandes. Para um dos sócios, Fábio Laignier, a transação só foi possível devido à flexibilidade do banco. “Com o jogo de cintura da equipe do Bandes, foi possível montar uma proposta que, no conjunto, atendeu às expectativas para o crédito”, explica.

A cadeia produtiva de rochas ornamentais é uma das mais tradicionais e importantes da economia capixaba, reunindo uma ampla variedade de empresas extratoras e beneficiadoras de norte a sul do Estado. Com o papel de fomentar a integração da cadeia, especialmente no que diz respeito à modernização do segmento de marmorarias, o Bandes tem atuado para contribuir para a mudança do paradigma tecnológico do setor.

A disponibilidade de recursos de crédito possibilita às empresas viabilizarem a expansão e a diversificação de mercados de setores já internacionalizados, como é o caso das rochas ornamentais. “O financiamento à Comil é um bom exemplo de como a atuação do Bandes, por meio do investimento em recursos para empresas estrategicamente relevantes para o fortalecimento do arranjo produtivo local de rochas, uma das principais commodities da economia capixaba, possibilita a dinamização da geração de emprego e renda no setor e na economia regional”, destaca o diretor-presidente do banco de desenvolvimento capixaba, Maurício Cézar Duque.

A empresa é a mineradora exclusiva do Granito Preto São Benedito, um dos mais reconhecidos granitos pretos do mercado. Além disso, o grupo possui as jazidas dos materiais Giallo Latina, Brazilian Black, Fantasy Black e Verde Ubatuba e o mais recente material, o Volcanic Black. Isso garante o fornecimento contínuo desses materiais aos seus clientes.

