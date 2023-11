Contemplada pelo Bolsa Atleta, Geovanna Santos conquista medalha de prata no Pan-Americano

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a capixaba Geovanna Santos conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. O pódio veio na última sexta-feira (03), na prova final da categoria bola.

Com a apresentação, Geovanna Santos recebeu uma nota de 31.650 pontos e trouxe a sexta medalha para o Espírito Santo. O Pan-Americano teve início no dia 20 de outubro e foi encerrado nesse domingo (05).

Além da conquista na ginástica rítmica, o Espírito Santo também faturou medalhas nas modalidades de basquete, boxe, natação e vôlei de praia. No basquete, o capixaba Didi Louzada levou o bronze juntamente com a seleção brasileira. No boxe, Yuri Falcão também conquistou o terceiro lugar.

Outro destaque foi a natação, com o capixaba João Gomes Júnior faturando o bronze na prova de 4×100 medley misto e a prata no 4×100 medley. Já no vôlei de praia, André Stein foi o capixaba que chegou ao lugar mais alto do pódio, com o ouro da modalidade, alcançado ao lado do parceiro George Wanderley.

Bolsa Atleta

Os novos editais dos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta 2024 estão abertos e o prazo para as inscrições vai até o dia 17 de novembro. Os programas beneficiam financeiramente esportistas capixabas de alto rendimento de todo o Estado e contemplam diversas modalidades.

Clique aqui para saber mais e ter acesso aos novos editais.

