Contas de energia em atraso podem ser negociadas sem sair de casa, por meio da internet

Há condições especiais que permitem parcelamento de dívidas em até 24 vezes, isenção de juros e entrada reduzida

Diante das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas tiveram a renda comprometida, o que resultou em atrasos em pagamentos de contas essenciais, como a de energia elétrica, por exemplo. Neste cenário, empresas facilitam negociações e lançam serviços para evitar aglomerações.

Uma das oportunidades é concedida pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo. A empresa está com condições especiais de negociação das contas de energia, com parcelamento em até 24 vezes, redução juros de parcelamento e entrada reduzida. Além disso, toda a negociação pode ser realizada de forma simples e segura, no site EDP Online, ou no aplicativo, disponível para Android ou iOS. A empresa também disponibiliza o call center 0800 721 0707.

A representante comercial Cristiania Ribeiro teve a renda comprometida após o início da pandemia, o que gerou, como consequência, o atraso no pagamento de algumas contas. Agora, ela vê a oportunidade como uma forma de regularizar a vida financeira. “Trabalho com comércio e a pandemia diminuiu minha comissão. Além disso, ainda tive redução da carga horária de trabalho. Tenho certeza que essas condições vão facilitar a minha vida”, afirmou.

Segundo a gestora executiva da EDP, Vanessa Lugon, a empresa se dedica a buscar soluções mais acessíveis aos consumidores. “A ampliação das facilidades no pagamento de débitos tem como objetivo contribuir para segurança financeira das famílias, principalmente neste cenário tão delicado de pandemia,” ressalta.

De acordo com a empresa, não há valor mínimo e nem máximo para que seja realizada a negociação. Se a energia elétrica do cliente está ligada e regularizada, ele pode imprimir um boleto com o valor da entrada que foi acordado durante a negociação. Já os valores das outras parcelas são incorporados às contas de energia, somando-se ao valor do consumo mensal.

“Se o cliente estiver com a energia da sua unidade consumidora desligada, ele pode fazer a negociação e imprimir os boletos de todas as parcelas, nesse caso o valor não é incorporado automaticamente na fatura mensal de energia e devem ser pagas pelos boletos impressos na hora do acordo. Após o pagamento da entrada, o cliente deve solicitar a ligação da energia pelos canais de atendimento da EDP”, explicou a gestora executiva.

Com a proposta de evitar aglomerações e facilitar as formas de pagamento, outra medida que se tornou ainda mais relevante durante o período de isolamento social é a possibilidade de pagar as contas por meio da internet, sem a necessidade de sair de casa, utilizando portais virtuais dos bancos ou realizando o cadastro da conta de energia no débito automático. Nesse caso, o cliente pode solicitar por meio do EDP Online ou diretamente na rede bancária.

As ações pela internet também fazem parte da vida da Cristiania. Diante do ‘novo normal’, ela já se acostumou com o trabalho online e aproveita os serviços disponíveis por meios virtuais. “Nada vai ser como era antes. Tudo mudou e a internet virou nossa aliada nesse momento. Eu, por exemplo, faço reuniões com a empresa e com os clientes por meios digitais”, relatou.

Outros meios e descontos

Em junho, a EDP lançou o canal de atendimento via WhatsApp. Ao adicionar o contado da empresa, pelo número (27) 99772-2549, o cliente pode consultar débito e solicitar a segunda via da conta com o código de barras para pagamento.

Para garantir descontos, o cliente ainda pode optar pela Tarifa Social, que é um programa do Governo Federal que concede descontos aos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda e varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês). Para se cadastrar o cliente que se enquadrar nos critérios de renda e possuir o Número de Identificação Social (NIS) atualizado, pode solicitar a inscrição no portal EDP Online.

(*EDP e Folha Vitória)