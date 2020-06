Contágio da Covid-19 no Brasil cresce nas últimas 9 semanas, diz estudo

Divulgação De acordo com o prefeito Bruno Covas, nova fase de flexibilização pode ocorrer ainda na sexta-feira

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou nesta quarta-feira uma perspectiva otimista para a nova reclassificação da capital paulista no plano de flexibilização do isolamento social . De acordo com Covas, em live do Itaú BBA, ele espera que a fase amarela seja anunciada nesta sexta.

De acordo com o Plano São Paulo, que determina o ritmo e critérios para reabertura do comércio e serviços , a fase amarela permite por 6 horas por dia de restaurantes, com protocolos rígidos de segurança sanitária e 40% da capapacidade de clientes. “Sabemos a dificuldade desse setor. A perspectiva é que eles voltem à atividade “, afirmou o prefeito.

A expectativa também foi confirmada, anteriormente, em coletiva de imprensa pelo secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, que confirmou a possibilidade de evolução no próximo dia 26. “A nossa expectativa, avaliando os números, é que possamos seguir com essa melhora”, afirmou.

Além dos restaurantes, a fase permite a reabertura de bares ao ar livre, salões de beleza e barbearias, todos com restrições de lotação e demandas fixas de higiene. A reabertura , caso permitida, ainda dependerá da aprovação de protocolos apresentados à vigilância sanitária por cada estabelecimento.