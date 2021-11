Conta pra Gente trata de emoções e dinheiro

Emoções, valores e crenças pessoais influenciam nossas escolhas financeiras? Essa questão é levantada na próxima edição do programa Conta pra Gente. A professora universitária e especialista em estatística e processos de informação Maria da Penha Dalvi explica a relação entre dinheiro e emoções. A entrevista vai ao ar nesta sexta-feira (19), às 12h30, com reprise às 22h45, na TV Assembleia, e no canal do YouTube.

A maneira como lidamos com nossos sentimentos e impulsos e como isso influencia a forma de gastar ou investir é tema de estudos no mundo todo. Linhas de pesquisa são voltadas para áreas como economia comportamental, socioeconomia, psicologia do consumidor e neuroeconomia, entre outros campos.

No programa Conta pra Gente, a professora fala como podemos identificar as armadilhas do mercado e de que forma trabalhar a inteligência emocional, entre outras questões.

Para acompanhar o programa pela TV Assembleia é necessário sintonizar, na Grande Vitória, um dos seguintes canais: 3.2 (aberto e digital), 319.2 (GVT), 12 (NET), 23 (RCA) e 519.2 (Sky). O Conta pra Gente é exibido de segunda a domingo, às 12h30, e também de quinta a domingo, às 22h45. As edições anteriores do programa estão disponíveis no YouTube.