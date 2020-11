Conta oficial da Fenty Beauty, marca de Rihanna, posta foto de Thelma Assis

Reprodução/Instagram Thelma é garota propaganda de Fenty Beauty, marca de Rihanna





A tão desejada Fenty Beauty, da cantora Rihanna, chegou ao Brasil há alguns meses. A publicidade da marca, por aqui, já conta com várias personalidades nacionais, entre elas Thelma Assis . Mas, agora, a médica e vencedora do “BBB 20” foi ainda mais notada, tendo sua foto foi compartilhada na conta oficial da marca no Instagram!

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios à garota propaganda de Riri, deixando bem claro que Thelminha é brasileira. “Queen of Brazil” (Rainha do Brasil, em tradução livre), disse uma internauta. “Gente, essa nossa brasileira maravilhosa”, comentou outra. “Made in Brazil” (Fabricada no Brasil, em tradução livre), escreveu uma terceira.

Na legenda, a Fenty Beauty especificou os produtos que foram usados por Thelma para a foto. “Yaasss! ??? Impecável #FENTYFACE ✨ em um acabamento de pele real”, completou a equipe da marca.