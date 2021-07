Conta de luz vai ficar mais cara a partir de agosto

Depois do aumento da chamada bandeira vermelha, agora tarifa básica vai subir para 1,6 milhão no Estado. A previsão é acima de 10%

Depois do reajuste da bandeira vermelha da conta de luz, que começou a vigorar a partir de junho e teve reflexo de 5,5% em média na fatura, os consumidores capixabas podem se preparar para um novo impacto no bolso nos próximos meses.

A EDP, principal concessionária do Estado, com 1,6 milhão de unidades consumidoras atendidas, deve divulgar seu reajuste tarifário anual até o dia 7. No ano passado, o aumento foi de 8,2%, em média.

Neste ano, de acordo com fontes do setor elétrico, o aumento deve superar 10%, considerando o reajuste de custos de geração e transmissão em todo o País, causado pela crise hídrica. Um dos que preveem isso é o presidente do Sindicato da Indústria de Energia do Estado (Sinerges), Carlos Sena.

Concessionárias que atendem 14 estados já definiram seu percentual de reajuste anual, sendo o maior deles registrado em São Paulo, com impacto de 15,29%, em média. “Esse reajuste vai incorporar alguns dos aumentos de preços percebidos nos últimos 12 meses. A expectativa é de um reajuste de dois dígitos”, afirmou Sena.

Além disso, na última semana, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) emitiu um alerta sobre o cenário de grave crise hídrica nos reservatórios de hidrelétricas, sinalizando que a capacidade de geração de energia no País poderá ser levada ao seu limite em novembro, época em que é esperado o início da temporada úmida.

Apesar de o comunicado do ONS afirmar que não há risco de desabastecimento, para o especialista, pode haver interrupções pontuais — ou seja, apagões.

“O nível dos reservatórios está análogo a 2015, mas naquela época o País enfrentava recessão, o que é diferente de hoje, quando há crescimento da demanda e estamos com o mesmo nível. O estresse do sistema será grande, e começa a ter comprometimento da capacidade”, disse o presidente do Sinerges.

Sena ainda vê possibilidade de racionamento de energia durante o verão. “Mas, se for acontecer, será depois de dezembro”, frisou.

Apesar do cenário incerto, segundo o especialista, não há espaço no mercado energético para mais reajustes de bandeira tarifária neste ano. “A não ser que o governo determine um ajuste extraordinário, como ocorreu em 2001, para cobrir os custos das concessionárias com os apagões”, completou.

(*Tribuna on line)