Conta de luz terá bandeira verde em março, sem taxa adicional

Bandeira verde está em vigor desde dezembro de 2024

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), informou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária para o mês de março de será verde, sem cobrança extra na tarifa.

Segundo nota publicada pela agência reguladora, o grande volume de chuvas ajudou a manter a bandeira verde para o mês.

“A bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no País. Com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, o acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara, torna-se menos necessário”, diz a Aneel.

A bandeira está em vigor desde dezembro de 2024, quando a agência mudou a cor da bandeira de amarela para verde após o fim da seca e o aumento das chuvas no país.