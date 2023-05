Conta de luz manterá bandeira verde em junho, sem taxa extra

FreePik/katemangostar Conta de luz vai se manter sem taxa extra

A conta de luz manterá a bandeira tarifária verde no mês de junho, de acordo com decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Isso significa que não haverá cobrança adicional aos consumidores.

A bandeira verde é adotada quando há condições favoráveis de geração de energia, e é válida para os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que cobre quase todo o território brasileiro.

De acordo com a Aneel, é provável que a bandeira verde continue a valer durante todo o ano. Isso reflete melhoria nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas por conta dos períodos de chuva. No início do período seco, o nível dos reservatórios atingiu 87%, o que dá segurança para a produção de energia nos próximos meses.

Vigentes desde 2015, as bandeiras verde, amarela e vermelha dão mais transparência aos consumidores, que conseguem entender quando há cobrança extra por conta da dificuldade de se produzir energia no país.

