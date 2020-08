Conta de luz: Enel faz campanha de parcelamento em SP neste sábado

Reprodução/Internet Em setembro, a previsão é que outros feirões sejam realizados para atender consumidores das outras zonas da cidade e do ABC Paulista

A Enel Distribuição São Paulo realiza amanhã (29) uma ação de parcelamento da conta de luz, das 8h às 17h, no CEU Feitiço da Vila, localizado na Chácara Santa Maria, zona sul da capital paulista. Os consumidores poderão negociar os débitos em até 12 vezes sem juros no financiamento, na própria conta de energia ou no cartão de crédito.

Em setembro, a previsão é que outros feirões sejam realizados para atender consumidores das outras zonas da cidade de São Paulo e do ABC Paulista.





Veja como participar

Para o atendimento, os interessados devem fazer o agendamento por meio do site da empresa, clicar em Agende seu Atendimento Presencial, Novo Agendamento e Fique em Dia Enel. Em seguida, o cliente receberá uma mensagem de texto no celular (SMS) com a confirmação do agendamento e senha que deverá ser apresentada no local. O CEU Feitiço da Vila fica localizado na Rua Feitiço da Vila, 399.

A Enel informou que a negociação também pode ser feita por meio dos canais digitais de atendimento: Portal de Negociação , Aplicativo Enel São Paulo ou Central de Atendimento (0800 72 72 120).

Acordo com Procon-SP

Acordo anunciado no começo do mês entre a Fundação Procon-SP e a Enel, distribuidora de energia elétrica em 24 municípios da região metropolitana São Paulo, incluindo a capital, garantiu que até o dia 31 de agosto a Enel não vai cortar o fornecimento de energia por inadimplência de nenhum de seus consumidores.

A medida foi tomada para que eles tenham mais tempo para negociar o parcelamento das contas em aberto com a empresa, após a retomada da leitura presencial dos medidores.

Um dos objetivos do acordo foi de resolver as quase 55 mil reclamações registradas até aquela ocasião no Procon-SP, além de esclarecer o aumento exagerado na conta de luz e acabar com as filas de consumidores nos postos de atendimento da distribuidora de energia.

A partir de setembro, a Enel vai retomar o envio dos avisos de inadimplência para aqueles que tiverem débitos pendentes, que virá impresso na conta de energia, e o consumidor terá até 15 dias para negociá-los, antes que o corte seja feito, conforme informou a empresa.

O documento garantiu ainda que todos os consumidores que reclamarem no Procon-SP até o dia 31 deste mês terão direito ao parcelamento automático em até 12 vezes de todos os seus débitos junto à Enel, não apenas dos relacionados às contas de junho e julho de 2020, e sem exigência de documento de confissão de dívida.