Consumo de cerveja pode aumentar chances de contrair covid-19

Um estudo comportamental realizado por pesquisadores do Hospital Shenzhen Kanging, na China, revelou que o consumo de cerveja pode aumentar as chances de contrair o vírus da Covid-19.

A pesquisa analisou 473.957 pessoas, das quais 16.559 receberam diagnóstico positivo para Covid-19. Os resultados mostraram que as pessoas que consomem cerveja e cidra em menor ou maior quantidade têm mais riscos de contrair a doença.

A pesquisa também revelou que as pessoas que consomem vinho ou destilados tem menor chance de ser infectados pelo vírus.

“O consumo de cerveja e cidra não é recomendado durante as epidemias. As orientações de saúde pública devem se concentrar na redução do risco de Covid-19, defendendo hábitos de vida saudáveis e políticas preferenciais entre os consumidores de cerveja e cidra”, afirmam os autores no estudo.

Um outro estudo, este realizado no Reino Unido, também confirma que a ingestão de vinho pode reduzir as chances de infecção por covid-19 e que o consumo de cerveja pode aumentar as chances de contrair a doença.

“Nosso estudo sugere que indivíduos que geralmente consumiam vinho tinto, vinho branco e champanhe acima das diretrizes e às vezes consumiam 1 a 2 copos/semana fortificados dentro das diretrizes parecem ter chances de reduzir o risco de COVID-19. O consumo de cerveja e a cidra não é recomendado independentemente da frequência e quantidade de consumo de álcool, o que aumenta o risco de COVID-19. Além disso, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas não é recomendado para todas as bebidas alcoólicas”, disse o estudo.

De acordo com o estudo, o consumo de cerveja e cidra aumentou o risco de COVID-19, independentemente da frequência e quantidade de ingestão de álcool. O estudo realizado no Reino Unido foi publicado na revista científica Frontiers no início de janeiro.