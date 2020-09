Consumidora tem negado pedido de restabelecimento de Score de Crédito

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes), em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (STI/TJES), convida para a 2ª Turma do Webinário Sistema de Gravação de Audiência — 1º Grau, que acontece na próxima quarta-feira, 09 de setembro, das 14h às 15h30

O Webinário tem como objetivo proporcionar conhecimentos técnicos necessários para a utilização do Sistema de Gravação de Audiências — 1º Grau, instruindo sobre a realização de audiências presenciais ou remotas (teleaudiências).

O curso será ministrado remotamente pelo servidor da STI Márcio Flávio Barbosa de Souza, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito, para integrantes do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (PJES).

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

Para se inscrever, clique no link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffii0BvE-N_qKOraaubhIopN7Hb95pCEJ_H-h-mJG-5hfL8Q/viewform

Além do curso, um repositório com procedimentos, vídeos e orientações sobre o sistema está disponível para os participantes no seguinte endereço eletrônico: http://www.tjes.jus.br/institucional/setores/secretaria-de-tecnologia-da-informacao/sistema-de-gravacao-de-audiencias/sistema-de-gravacao-de-audiencias-1o-grau/.

Dúvidas quanto à instalação, treinamento e cronograma, podem ser sanadas por meio do correio eletrônico: [email protected].

Vitória, 03 de setembro de 2020

