Consultora ensina a arrasar no dresscode de Carnaval gastando pouco

Divulgação Como montar looks para o Carnaval gastando pouco

Brilhos, cores, texturas diferentes, fantasias e muitos acessórios, costumam fazer parte da composição dos looks das festas e comemorações de Carnaval. Mas, embora muitos acreditem que existem tendências e regras para as vestimentas da festa, o que prevalece é originalidade e liberdade. Nem sempre apostar em tendências ou peças muito elaboradas garantem sucesso.

De acordo com Lu Barbosa, especialista em visual estratégico, é possível criar combinações de sucesso com liberdade, criatividade, conforto, autenticidade e extremamente baratas. A especialista reforça que o Carnaval é o momento ideal para quebrar as regras de dresscode que a sociedade impõe “Saltos e peças elaboradas são lindas, mas nem sempre são confortáveis para quem usa e isso pode estragar a festa. As pessoas se esquecem quem existem infinitas possibilidades e se inspiram em looks que não são feitas para pular carnaval, mas sim para exibição”, comenta.

Na hora de compor o look, Lu Barbosa opta pela crença de que o céu é o limite e todos os tipos de vestimentas são válidas. “O momento é ideal para apostar em brilhos, misturar texturas e cores, como por exemplo: o prata com dourado, paetê pequeno com paetê grande, pluma com brocados, e assim por diante. Mostrar um estilo único”, recomenda.

Uma ótima estratégia é investir mais em acessórios do que em roupas. “Acessórios de cabeça, calçados criativos, brincos, colares e bolsas podem ser o ponto focal de uma simples t-shirt branca com shorts jeans”, explica. Um acessório coringa é a pochete, que pode ser útil para guardar pertences e é encontrada em diversos modelos e estampas, além de serem extremamente charmosas.

A especialista alerta que a originalidade é fundamental. “Investir em looks prontos não é garantia de sucesso. Sempre indico o uso de peças customizadas, acessórios usados de formas diferentes, como por exemplo, um colar comprido que vira um cinto ou um acessório de cabeça, uma saia que vira vestido e outras transformações que vão depender do que você tem no seu armário”, explica.

Sapatos merecem atenção especial, primeiro porque ditam o estilo da fantasia e segundo porque são fundamentais para garantir conforto para curtir os quatro dias de festa. “Conceito de conforto é relativo e depende muito da experiência pessoal que cada um tem com os sapatos, por isso não há regras”, explica. Saltos são sempre lindos e possuem uma infinidade de combinações, porém a aposta da especialista estão em tênis e coturnos, que, além de confortáveis ganham um super destaque na composição ainda mais se estiverem decorados e caracterizados.

Por fim, a especialista alerta que o intuito da festa é se divertir, por isso, sugere que o mais importante é abusar da criatividade e respeitar sua essência. “Você precisa se reconhecer no personagem, do contrário, não se sentirá confortável”, finaliza, Lu. Apostar na liberdade de se manter autêntica e ousar em acessórios que refletem a personalidade, é garantia de sucesso e um carnaval inesquecível. Porém, se faltar criatividade, aposte nas tendências apresentadas para o verão – roupa metalizada, animal print, color blocking e muita pele à mostra, também são referências e estão em alta em 2023.

