Consultora de negócios quer oficializar B.O. por “supostas” ameaças de Perlla

“Nada é tão ruim que não possa piorar.” Frase que cai como luva e serve para ilustrar os últimos desdobramentos do caso envolvendo a produtora de festas e consultora de negócios do Rio de Janeiro Cris Con e a funkeira Perlla, alçada à fama graças ao estrondoso sucesso do hit que traz o refrão-chiclete “deu mole pra caramba, tremendo vacilão”. Após a acusação de calote , ela agora está apontando a artista como a autora das ameaças que vem recebendo. A Coluna Marcelo Bandeira, do iG Gente, teve acesso ao print de uma delas, enviada por WhatsApp, com os seguintes insultos: “sua demoníaca”, “te odeio”,”vai morrer”, e mais alguns palavrões. Mas, de acordo com Cris, que ainda afirmou passar por dificuldades financeiras e por uma crise de depressão, as coisas não param por aí. “Uma fonte segura me contou que a Perlla falou que precisa me calar. Estou com muito medo mesmo”, declarou.

Divulgação Cris Con quer fazer B.O. contra Perlla, alegando que a funkeira está fazendo ameaças

Dizendo-se chocada, já que “nunca imaginei que a Perlla fosse capaz disso”, a produtora e consultora também revelou que vai à delegacia — ainda hoje — registrar boletim de ocorrência e buscar auxílio das autoridades. E o ex, Cássio Castilhol, onde fica nessa história toda? “Ele reconheceu o número de quem enviou a mensagem para mim. Somos muito amigos. Tanto que brigava para eu receber, porque sabia das minhas condições. É testemunha de tudo o que a ex-mulher fez e de todos os danos que vem me causando”, explicou. Cris também fez questão de rebater as recentes falas da ex-participante de “A Fazenda 10”, da RecordTV. “Ela deu entrevista dizendo que eu havia pedido seus móveis antigos e sido dispensada por conta dos novos, que não chegaram no prazo combinado. É mentira, já que fui obrigada a recebê-los, porque queria espaço. Se quiser, pode divulgar os prints e até os áudios. Quero desmentir o que não procede”, destacou, com exclusividade.