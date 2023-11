Construção de práticas antirracistas no ambiente jurídico é tema do Roda de Conversa

Na próxima sexta-feira (17/11), a Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde – CSPS do Tribunal de Justiça, promoverá mais uma edição do Roda de Conversa, trazendo o tema ‘Como construir práticas antirracistas no ambiente jurídico?”.

Direcionado ao corpo funcional do Poder Judiciário do Estado e seus familiares, o encontro pretende possibilitar um debate saudável e viabilizar propostas de ações que visem enfrentar o racismo e sua estrutura dentro do espaço jurídico, baseando-se no Diagnóstico Étnico-Racial no PJES.

O Roda de Conversa, que acontecerá na Sala de Sessão do primeiro piso, das 14 às 16 horas, será totalmente presencial e contará com a presença de dois especialistas nas áreas de política social e políticas públicas em gênero e raça.

Se você deseja participar, é necessário fazer inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC1LkjXtszWp3wL7nRv6Ms4EiuFT9rLq4wtmpLDNmloWtWQ/viewform.

E não se preocupe, pois serão emitidos certificados de comparecimento para os participantes!

Para acessar o Diagnóstico Étnico-Racial no Poder judiciário, clique em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/09/diagnostico-etnico-racial-do-poder-judiciario.pdf.

Vitória, 10 de novembro de 2023.

