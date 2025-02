Consórcio Brasil Verde e Governo da Califórnia firmam Memorando de Entendimento para combate às mudanças climáticas

O Consórcio Brasil Verde e o Governo da Califórnia firmaram um Memorando de Entendimento (MOU) para fortalecer a cooperação no enfrentamento dos desafios da mudança climática, biodiversidade e poluição. A assinatura aconteceu nesta quinta-feira (27), entre o presidente do Consórcio, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o governador da Califórnia, Gavin Christopher Newsom.

O acordo terá como objetivo promover a resiliência e a adaptação às mudanças climáticas, além de fomentar projetos sustentáveis que apoiem tanto o desenvolvimento econômico quanto a proteção ambiental. A assinatura do Memorando de Entendimento teve a presença de Jorge Pinheiro Machado, presidente do R20 (Regions of Climate Action), que articulou e deu apoio nas negociações. A ação marca um passo significativo em uma trajetória conjunta dedicada à promoção de ações climáticas inovadoras e eficazes.

“Essa é uma oportunidade histórica para unir esforços e compartilhar conhecimentos entre os estados brasileiros e a Califórnia, que é uma referência no combate às mudanças climáticas. O acordo não só reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade, mas também destaca a importância da participação ativa de todos na construção de soluções que beneficiem nosso planeta. Um acordo que envolva os entes subnacionais brasileiros com a Califórnia reforça nosso desejo de trabalhar em conjunto”, declarou Renato Casagrande.

Por sua vez, o governador Gavin Newsom destacou a relevância da colaboração internacional: “Os incêndios em Los Angeles são mais um lembrete devastador de quão real é nossa crise climática e de quão vital é colaborar com governos ao redor do mundo. Juntamente com esses 21 estados brasileiros, a Califórnia está comprometida em avançar um plano de ação ousado e colaborativo que combate a poluição, protege a saúde e a segurança pública, e cria empregos bem remunerados”, afirmou.

O R20, organização parceira do Consórcio Brasil Verde, teve um papel fundamental em todo o processo de interlocução e negociação entre as partes, facilitando diálogos estratégicos e ajudando a moldar o conteúdo do memorando, que abrange uma série de iniciativas focadas em áreas como energia limpa, economia circular, gestão de água e descarbonização do transporte.

Este acordo, que não gera obrigações legais entre as partes, é um compromisso de colaboração em um momento em que a crise climática exige ações coordenadas e tem duração de quatro anos, com possibilidade de renovação.

O Consórcio Brasil Verde é formado por 21 entes federados.

