Conselhos DRS se reúnem na etapa de priorização dos desafios temáticos

O Projeto Desenvolvimento Regional Sustentável do Espírito Santo (DRS-ES) iniciou uma série de reuniões com os Conselhos de Desenvolvimento Regional das microrregiões do Estado visando à priorização dos desafios temáticos para a elaboração do Plano de Ação. Os encontros tiveram início no dia 27 de julho e seguem até o dia 10 de agosto.

Segundo a coordenadora geral do Projeto DRS e diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Latussa Laranja, a etapa de priorização é fundamental para definir os rumos a serem tomados frente aos principais desafios e potencialidades de cada uma das microrregiões que fazem parte do DRS.

“Estamos focados em cinco eixos temáticos, que envolvem questões sociais, econômicas, ambientais, territoriais e de gestão pública de cada microrregião. A priorização dos desafios definida pelos Conselhos permite avançarmos na construção de um Plano de Ação que respeite as vocações e potencialidades de cada uma delas”, argumentou a coordenadora.

Os Conselhos DRS reúnem representantes de diversos setores nas esferas pública, acadêmica, empresarial e, também da sociedade civil organizada de cada microrregião envolvida. Não faz parte a região Metropolitana da Grande Vitória, pois já conta com um Conselho Metropolitano de Desenvolvimento e o um plano instituído, conforme a Lei Complementar estadual nº 872/2017.

Já foram realizados encontros virtuais com os Conselhos das microrregiões Sudoeste Serrana, Nordeste, Centro Oeste, Central Sul, Nordeste, Caparaó e Rio Doce. No dia 10 de agosto, a reunião com o Conselho Regional da microrregião Central Serrana encerra este ciclo.

Presencial

A reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional da Microrregião Litoral Sul aconteceu de forma presencial, na última quinta-feira (05), no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus de Piúma. O colegiado reúne os municípios de Anchieta, Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim, Piúma, Rio Novo do Sul, Marataízes e Presidente Kennedy.

Entre os participantes, estiveram presentes o subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional do Estado, Paulo Meneguelli, e a diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), Cristina Engel. Também participaram do encontro o prefeito de Iconha, Gedson Paulino, que preside o Conselho Regional Litoral Sul; o prefeito de Piúma, Paulo Cola; o prefeito de Rio Novo do Sul, Jocenei Marconcini Castelari; a deputada estadual, Janete Sá; e o diretor do Ifes de Piúma, Marcelo Polesi.

A elaboração do Plano de Ação do DRS-ES conta ainda com a participação de toda a sociedade. Os interessados podem enviar propostas que estejam alinhadas aos eixos temáticos do projeto pelo site: www.ijsn.es.gov.br/drs.

