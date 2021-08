Conselhos de Escola receberão recurso financeiro para contratar pacote de dados e pen modem

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu) publicou, no Diário Oficial do Espírito Santo, dessa quarta-feira (11), a Portaria nº 198-R, que dispõe sobre o repasse de recurso financeiro, no valor de R$ 11.477.770,00, aos Conselhos de Escola. A ação faz parte do Programa de Inovação Educação Conectada e beneficiará 139 escolas da Rede Estadual.

Os recursos financeiros deverão cobrir despesas referentes à contratação de pacote de dados móveis e aquisição de pen modem com wifi ou roteador.

Confira a Portaria nº 198-R

