Conselho Superior da Magistratura realiza primeira sessão híbrida do Tribunal de Justiça

O Conselho Superior da Magistratura realizou, nesta quarta-feira (16/12), a primeira sessão híbrida do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A parte presencial foi realizada em uma das salas de sessões do TJES e teve a participação do presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa e dos desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama, vice-presidente do TJES, e Robson Luiz Albanez.

Virtualmente, participaram os desembargadores Ney Batista Coutinho, Janete Vargas Simões e Wallace Pandolfo Kiffer, o procurador Alexandre Guimarães, do MPES, bem como advogados e partes interessadas, por meio da plataforma zoom.

Ao abrir a sessão, o presidente do TJES destacou a importância da utilização do formato híbrido de sessão no momento, ressaltando a possibilidade de que a novidade possa se tornar uma realidade, uma prática constante no Poder Judiciário nos próximos anos.

Os participantes elogiaram a iniciativa do presidente do TJES de realização da sessão híbrida.

O vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, destacou: “Presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência e dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de estarmos vivenciando hoje uma inovação no âmbito deste Tribunal de Justiça, que é a sessão híbrida, uma ferramenta que com certeza, como V.Exª bem salientou, será doravante, muito utilizada por nós. Meus parabéns, inclusive extensivos à equipe da Secretaria Tecnologia da Informação, que tem se empenhado fortemente para que essas ferramentas sejam introduzidas e tenhamos efetivos avanços e possamos prestar uma melhor jurisdição”, ressaltou o magistrado, sendo acompanhado pelos demais desembargadores.

Um ano de gestão e 40 anos de magistratura do presidente do TJES

Ainda durante a sessão do Conselho Superior da Magistratura, os participantes cumprimentaram o presidente pelo transcurso de um ano de gestão do desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa à frente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, ainda, pelos 40 anos de exercício da magistratura do presidente do TJES, completados nesta quarta-feira (16/12).

