Conselho Nacional de Justiça realiza webinário sobre saúde mental e decisões judiciais

O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Comitê Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde – FONAJUS e em parceria com o FONINJ – Fórum da Infância e da Juventude do CNJ e com demais parceiros, realizará no dia 6 de outubro, na modalidade virtual, o Webinário: Saúde Mental e Decisões Judiciais: ações necessárias.

Destinado a juízes, especialmente magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham como objeto o direito à saúde, bem como a outros atores do sistema de justiça, do sistema de saúde e à sociedade civil, o objetivo do seminário é promover o diálogo e estimular o debate sobre a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental.

O Webinário tratará de temas relevantes sobre a saúde mental, tais como: os impactos das novas tecnologias no desenvolvimento cerebral da criança e do adolescente; os impactos da saúde mental no pós-pandemia: no trabalho, na sociedade e no poder judiciário; saúde mental, juventude e drogadição; a saúde mental em grupos específicos: pcds e tdah.

As inscrições para o evento podem ser efetuadas por meio do link: https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-webinario-saude-mental-e-demandas-judiciais-acoes-necessarias até o dia 5 de outubro do corrente ano.

Vitória, 26 de setembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira (com informações do CNJ) | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

foto: Анастасия Беккер/Pexels

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES