Conselho Nacional de Justiça lança versão 2.2 do Pje nesta terça-feira, 08

Magistrados e servidores podem acompanhar o lançamento no canal do CNJ no youtube.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, nesta terça-feira (08), às 17h, por meio de videoconferência, o evento de lançamento da versão 2.2. do Processo Judicial Eletrônico (Pje), que é integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro.

Magistrados e servidores são convidados a acompanhar o lançamento por meio do canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube (www.youtube.com/cnj).

De acordo com o CNJ, a versão 2.2 do PJe, traz como principal novidade a integração com todos os serviços estruturantes da Plataforma Digital, o que vai permitir que as equipes dos tribunais possam desenvolver funcionalidades e serviços de forma colaborativa que podem ser aproveitadas por todos o Judiciário.

A nova versão do PJe permitirá a verdadeira interoperabilidade entre os sistemas de tramitação de processos existentes no país, possibilitando o compartilhamento de soluções digitais e contribuindo para a redução de custos, o aumento da eficiência e a maior celeridade dessa tramitação.

Vitória, 07 de fevereiro de 2022

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira (com informações do CNJ) | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br