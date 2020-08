Conselho Estadual de Cultura divulga segunda chamada para eleições nas Câmaras de Literatura, Artes Visuais e Bens Imateriais

O edital de seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) para executar os Centros de Referência das Juventudes (CRJ’s) já foi publicado no Diário Oficial do Estado, pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Unidade de Gestão do Projeto Estado Presente em Defesa da Vida: Segurança Cidadã no Espírito Santo. Os dois primeiros CRJ’s serão implementados nos municípios de Vila Velha e Serra.

A primeira etapa do processo de seleção é a Manifestação de Interesse (Nº 002/2020), que é quando as entidades devem enviar a documentação, em formato PDF, para o endereço eletrônico [email protected] ou via e-Docs (para o órgão SEDH, grupos e comissões – “Comissão Julgadora – SEDH”). Atenção, o prazo para envio é até o próximo dia 28 de agosto.

Todas as organizações que entregarem a documentação dentro do prazo passarão por avaliação da Comissão Julgadora. Até oito entidades, as mais bem pontuadas, irão compor a lista de organizações que estarão habilitadas para a segunda fase do edital.

A seleção se dará de acordo com o Método de Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC), conforme as Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores, financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN-2350-15). Mais informações pelo telefone (27) 3636-1318 ou pelo e-mail [email protected].

CONFIRA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Centros de Referência das Juventudes

O Governo do Estado vai implementar 14 Centros de Referência da Juventude (CRJ’s) em 10 municípios do Espírito Santo, nos territórios que compõem o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Os Centros são fruto de uma parceria do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os CRJ’s funcionarão nos seguintes municípios: Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Guarapari.

Os dois primeiros serão implementados nas regiões do Polígono Feu Rosa – Vila Nova de Colares – Ourimar, no município de Serra, e na Região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

O projeto dos Centros de Referência das Juventudes faz parte do eixo de Proteção Social do programa Estado Presente em Defesa da Vida, que tem como objetivo reduzir os índices de violência e criminalidade, com foco especialmente em crimes letais, além de reduzir a vulnerabilidade da juventude à violência.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEDH

Juliana Borges

(27) 3636-1334

[email protected]