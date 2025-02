Conselho Estadual de Cultura convoca reunião on-line para novos conselheiros das câmaras temáticas

O Conselho Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo (CEC) convoca as organizações de âmbito estadual, representativas das categorias artísticas e culturais, para a eleição, especificamente, de novos conselheiros das câmaras temáticas. O processo visa à escolha de um titular e dois suplentes para as câmaras de cada área cultural, que se dividem em: Câmara de Artes Cênicas, Câmara de Artes Musicais, Câmara de Artes Visuais, Câmara de Audiovisual, Câmara de Literatura e Biblioteca e Câmara de Bens Imateriais.

Segue os dias e horários visando à escolha das câmaras de cada área cultural, que serão nomeados como Conselheiros titular e 1º e 2º suplentes para o biênio 2025/2027.

Organizações representativas de AUDIOVISUAL

Eleições: 07/04/2025, segunda-feira, das 9h às 10h30

Organizações representativas de ARTES VISUAIS

Eleições: 07/04/2025, segunda-feira das 14h às 15h30

Organizações representativas de ARTES CÊNICAS

Eleições: 07/04/2025, segunda-feira das 16h às 17h30

Organizações representativas de ARTES MUSICAIS

Eleições: 08/04/2025, terça-feira, das 09h às 10h30

Organizações representativas de LITERATURA E BIBLIOTECA

Eleições: 08/04/2025, terça-feira das 14h às 15h30

Organizações representativas de BENS IMATERIAIS

Eleições: 08/04/2025, terça-feira das 16h às 17h30

Estarão aptas a participarem das assembleias, para a escolha de seus representantes, as entidades civis de natureza cultural que comprovarem a sua regularidade jurídica, por intermédio da apresentação dos documentos que deverão ser enviados para o e-mail [email protected], até 14.03.2025.

I – Cópia do cartão do CNPJ expedido pelo Ministério da Fazenda;

II – Cópia do estatuto ou do documento equivalente de sua constituição jurídica, devidamente registrado em cartório ou publicado em Diário Oficial;

III – Cópia da ata de posse da diretoria em exercício ou documento equivalente que comprove a titularidade dos seus administradores ou membros.

O CEC

O Conselho Estadual de Cultura (CEC) é um órgão consultivo vinculado à Secretaria da Cultura, Secult. É responsável pela normatização, deliberação e responde demandas oriundas da sociedade, procurando integrar as ações de Política Cultural do Estado do Espírito Santo.

São atribuições dos conselheiros que compõem as Câmaras do CEC: elaborar estudos técnicos e pareceres pertinentes à respectiva área de atuação; despachar ou manifestar-se em processos submetidos à apreciação da respectiva Câmara; promover vistorias ou diligências, a pedido da Presidência ou por determinação do Plenário; solicitar, por intermédio da Presidência, informações necessárias à instrução de processos, a autoridades, dirigentes, profissionais, entidades públicas ou privadas; reunir-se, sempre que necessário, com técnicos ou profissionais, com objetivo de melhor embasar ou conhecer as matérias submetidas à análise da Câmara.

