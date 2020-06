Conselho da Ufes decide manter calendário acadêmico de 2020

A decisão foi tomada durante uma reunião virtual do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), realizada na tarde da última quarta-feira

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) decidiu manter o calendário acadêmico de 2020, apesar da paralisação das atividades presenciais, provocada pela pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada durante uma sessão virtual realizada na tarde da última quarta-feira (03).

Durante a votação, a maioria dos membros se manifestou favorável à permanência do calendário. Segundo a Ufes, antes da reunião, foram consultados os centros de ensino e departamentos da universidade.

Após a votação, foi decidido também que a forma de reorganização das atividades previstas no calendário será proposta pelas comissões que compõem o Cepe – de Ensino de Graduação e Extensão; de Política Docente; e de Pesquisa e Pós-Graduação – juntamente com as pró-reitorias de Graduação (Prograd), de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e de Extensão (Proex).

O Cepe, órgão central da Ufes em matéria de supervisão de ensino, de pesquisa e de extensão, ´é composto pelo reitor (presidente); pelo vice-reitor; por representantes de todos os centros de ensino; pelos pró-reitores de Graduação, Extensão e Pesquisa e Pós-Graduação; e por representantes do corpo técnico-administrativo em Educação e do corpo discente.

Soluções

Atualmente, as unidades acadêmicas e administrativas da Ufes estão discutindo uma proposta dos planos de Contingência e de Biossegurança, encaminhados pela Administração Central da Ufes, no dia 26 de maio, com propostas para a construção de soluções a serem implementadas durante o período de isolamento social e considerando um cenário futuro pós-pandemia.

As unidades terão prazo até 26 de junho para encaminharem contribuições visando à formulação dos planos a serem adotados pela Universidade.

O reitor Paulo Vargas afirma que essa participação das unidades acadêmicas e administrativas é muito importante para que os planos possam contemplar as diversas especificidades dos cursos e dos locais de trabalho. “Esperamos que a comunidade possa discutir esses documentos e detalhá-los conforme a particularidade de cada unidade. A partir daí, vamos organizar as contribuições e gerar uma proposta ainda mais precisa, considerando um retorno gradual das atividades presenciais, quando for possível”.