Conselho da Polícia Civil encerra as atividades de 2020

Nesta quarta-feira (16), o Conselho da Polícia Civil encerrou as atividades de 2020. Sob a presidência do delegado-geral, José Darcy Arruda, o grupo iniciou as atividades em 22 de janeiro. O Conselho executou reuniões semanais durante todo o ano e teve como parte de suas atribuições zelar pelo cumprimento do Código de Ética Policial. A novidade foi que, por razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), parte das atividades ocorreu de forma virtual.

Na ocasião, o delegado-geral parabenizou toda a equipe de delegados e servidores policiais pela qualidade da atuação. “Como delegado-geral e presidente do Conselho, agradeço a cada um dos integrantes pelo diligente cumprimento de suas responsabilidades, e também parabenizo a equipe da Secretaria do Conselho que, ao se reinventar, viabilizou a realização dos nossos trabalhos”, disse Arruda.

Sobre o Conselho da Polícia Civil do Espírito Santo

Criado pela Lei Complementar 04/90, de 17 de janeiro de 1990, e regulamentado pelo Decreto nº 2028-N, de 24 de janeiro de 1990, o Conselho da Polícia integra a estrutura organizacional da Polícia Civil. O Conselho é um órgão de direção, com caráter consultivo e normativo em matéria referente à manutenção da segurança pública, ao exercício da Polícia Administrativa, Técnica e Judiciária, bem como ao acompanhamento e avaliação das atividades docentes da Academia da Polícia Civil (Acadepol).

Trata-se também de um órgão deliberativo e opinativo para as questões ligadas a pessoal, concessão de recompensas, permissão para afastamentos, prorrogação de prazo de permanência de autoridades nas unidades policiais e aplicação do regime disciplinar, por exemplo, pela designação de uma comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Os encontros, que ocorrem toda quarta-feira, totalizaram 24 reuniões ordinárias, em 2020. O Conselho é composto pelo presidente do Conselho, o delegado-geral da Polícia Civil; o vice-presidente, o delegado-geral Adjunto da Polícia Civil; corregedor Geral da Polícia Civil; diretor da Academia da Polícia Civil; superintendente de Administração e Finanças; superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas; superintendente de Polícia Especializada; superintendente de Polícia Técnico-científica; dois superintendentes de Polícia Regional; presidente ou representante do Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo; e secretária do Conselho.

Saiba mais sobre o Conselho da Polícia Civil em https://bit.ly/36lWo1Y

