Conselheira 101 inicia inserção de negras e indígenas em conselhos

Conselheira 101 inicia a 4ª turma para estimular a inserção de executivas negras e indígenas em conselhos administrativos

O Conselheira 101 iniciou a 4ª Turma de seu programa neste mês com 45 mulheres, com o objetivo de incentivar a diversidade de gênero e étnico-racial nos Conselhos de Administração, Conselhos Consultivos e Comitês das empresas brasileiras. Por meio de encontros online e eventos presenciais, a iniciativa atua na ampliação do conhecimento de lideranças femininas negras e indígenas sobre o papel dos Conselhos e Comitês e amplia o networking das participantes com a comunidade de governança corporativa.

O programa tem 15 encontros virtuais de 1h30 de duração com executivos e conselheiros de grandes empresas, que compartilharam experiências e responsabilidades inerentes ao papel de conselheiro, formação e skills buscados, desafios e boas práticas de governança corporativa, entre outros. Ao final, é oferecido gratuitamente às participantes o curso “Temas Relevantes em Governança Corporativa”, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Idealizado por um coletivo de mulheres formado por Ana Beatriz Trejos, Ana Paula Pessoa, Elisangela Almeida, Graciema Bertoletti, Jandaraci Araujo, Leila Loria, Lisiane Lemos, Marienne Coutinho, Mayra Stachuk e Patrícia Molino, o programa, sem fins lucrativos, tem o apoio da KPMG, da WCD (Women Corporate Directors) Foundation, da Happy Eagle Consultoria de Executive Search, do IBGC e da Oliver Press.

Segundo dados do Censo da Gestão Kairós, especializada em Sustentabilidade e Diversidade, divulgados em 2022, mulheres negras são apenas 3% entre os líderes nas empresas. Esse dado considera posições de gerência para cima – no topo, na cadeira de CEO, não há nenhuma. Quando se trata de Conselhos de Administração, pesquisa da Women Corporate Directors (WCD) mostra que a participação de mulheres é 16% no recorte racial, a representatividade é tão baixa que estatisticamente é um traço. Esse é o cenário que o Conselheira 101 busca mudar, promovendo, além de visibilidade para as profissionais, awareness para o mercado.

“Desde o início do Conselheira 101, em 2020, já conseguimos impactar 106 executivas negras, sendo que 47% das participantes conquistaram posições em Conselhos e também Comitês de Assessoramento. Além disso, 50% tiveram, também, relevantes movimentações em suas carreiras executivas. Esse segue sendo o nosso objetivo, dar visibilidade para mais profissionais negras e indígenas. Essas mulheres estão prontas para ocupar qualquer posição, basta terem oportunidade.”, declara Elisangela Almeida, cofundadora do Conselheira 101.

Sobre o Conselheira 101

O Conselheira 101 é um programa sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar o conhecimento de lideranças femininas negras sobre o papel dos Conselhos de Administração e incentivar o networking das participantes com a comunidade de governança corporativa. Idealizada por um coletivo de mulheres, a iniciativa surgiu de reflexões de diferentes grupos sobre os mesmos temas: como tornar os Conselhos de Administração mais diversos sob a perspectiva étnico-racial e como dar visibilidade a mulheres negras e indígenas que já possuem as qualificações necessárias para ocupar assentos nos Boards.

