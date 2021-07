“Consciência limpa”, diz suposto pivô da separação de Nicole Bahls

Reprodução/Instagram Maryllia Gabriela se pronuncia sobre boatos de que foi o pivô da separação de Nicole Bahsl

A influencer Maryllia Gabriela foi apontada como o pivô da separação de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi . Ela se pronunciou no Stories sobre os boatos de que teria causado o final do casamento dos modelos. Maryllia disse estar com a “consciência limpa” e contou que está sendo bastante xingada nas redes sociais.

“Vocês não fazem ideia do que é acordar com um monte de gente te xingando no direct. A internet está cheia de ódio, cheia de juízo de valor e de gente que sabe apontar o dedo e dizer o que você fez ou deixou de fazer. Queria dizer que estou com a minha consciência limpa. Sei do meu coração e da minha verdade. Vocês que estão me xingando no direct, estão perdendo o tempo de vocês”, disse a influencer.

“Aqui a minha vida vai continuar. Vou seguir com meu conteúdo e com tudo o que eu faço. Gratidão a quem está me mandando mensagens de amor”, concluiu a influencer.