Redação João Bidu Conquiste o crush com a ajuda da Astrologia

Você é do tipo que fica na dúvida sobre como chegar ou se declarar para o crush? Saiba que para causar uma boa impressão, você deve valorizar os seus talentos e as vibes boas do seu signo. Quer saber quais são? Então confira abaixo como fisgar o crush com uma forcinha dos astros.





Como cada signo pode conquistar o crush com a ajuda da Astrologia

Áries: confiante e impulsivo, vencer a timidez é moleza para esse signo! Demonstre para a pessoa amada que também está a fim. Ela vai curtir ver sua ousadia em ação, mas vá com calma se você vê que a pessoa não deu abertura ainda!

Touro: como esse signo só age com cautela, que tal usar as redes sociais para se aproximar daquela pessoa que você tem interesse? Curta algumas publicações da pessoa para começar, isso vai dar um sinal sutil que você tem interesse sem precisar dizer diretamente.

Gêmeos: para você, o que não falta é bom humor. Invista em piadas, comentários ou histórias engraçadas para mostrar seu lado divertido e curioso na hora de mostrar que você é uma pessoa interessante e cheia de conteúdo.

Câncer: a vergonha é seu obstáculo na conquista. Tente se aproximar da pessoa que você tem interesse falando sobre gostos em comum e tente fazer algo juntos, como jogar online ou ver um filme. Compartilhar memes é interessante e a pessoa irá perceber.

Leão: você brilha com o seu jeito natural e costuma ser uma pessoa bem carismática. Aposte no seu charme, em sorrisos e em uma presença marcante para ser notada. Mostre que manja bem de um determinado assunto, com certeza, isso vai chamar a atenção para você.

Virgem: aproveite que você tem a habilidade de observar e descubra do que a pessoa gosta. Então, abuse da sua inteligência para demonstrar que sabe o que ela curte e entende bem do assunto. O estímulo mental é um ótimo jeito de conquistar alguém.

Libra: que tal pedir ajuda aos seus muitos amigos? Com todos os cuidados necessários, vocês podem sair juntos e, nessa hora, terá a oportunidade perfeita para trocar uma ideia com a pessoa que você tem interesse. Aliás, você pode aproveitar que é uma pessoa bastante social para mandar aquele oi na DM ou comentar alguma foto ou stories.

Escorpião : aposte no seu jeito misterioso para criar um clima de suspense e deixe a pessoa curiosa para saber mais sobre você. Ninguém resiste ao charme de Escorpião, principalmente quando está focado em atrair a atenção de alguém. Cuidado com excessos e vá com um passo de cada vez.

Sagitário : confie na sua natureza aventureira e demonstre para a pessoa que você é uma pessoa bem-humorada e super parceira para o que der e vier. Mostre e fale sobre suas aventuras e seus sonhos, a pessoa irá se encantar com suas experiências!

Capricórnio: uma maneira de vencer seu jeito fechado é fazer amizade com a pessoa antes, se soltar aos poucos e mostrar que vocês têm muito em comum. Como um bom signo de Terra, com determinação e paciência, você irá alcançar o coração desejado!

Aquário: quando se aproximar da pessoa, procure demonstrar que você é alguém bastante antenado(a) e bom(a) de papo. Pode começar pela internet se a vergonha falar mais alto. E lembre-se: não tente se esconder, mostre a sua essência!

Peixes: não é do seu estilo partir para o ataque. Invista em pedir para quem ama uma ajuda. Aí, você pode mostrar sua meiguice e jogar seu charme. Atente-se para os detalhes para não se precipitar e acabar assustando a pessoa com a sua idealização.