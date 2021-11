Conjunto de Música Antiga da Fames faz apresentação na Igreja Carmo

Acontece nesta terça-feira (23), às 19 horas na Igreja do Carmo, no Centro de Vitória, o Concerto “La Naissance du Phoenix” do Conjunto de Música Antiga da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

O repertório é o resultado das pesquisas de alunos, professores e colaboradores do Núcleo de Música Antiga da instituição.

O trabalho do grupo inclui o resgate das técnicas instrumentais, vocais e interpretativas próprias dos períodos específicos de cada obra e compositor, que remontam o período áureo da música ocidental.

Neste concerto serão apresentadas obras compostas no decorrer dos séculos XVII e XVIII, dos compositores: Jean- Baptiste Lully, Tomaso Albinoni, Giuseppe Sammartini, Carl Dittersdorf.

O programa digital do espetáculo pode ser acessado pelo site da Fames.

Serviço:

“La Naissance du Phoenix”

Conjunto de Música Antiga da Fames

Data: 23/11 (terça-feira)

Horário: 19 horas

Local: Igreja do Carmo, Centro de Vitória

Entrada Franca

Informações à Imprensa

Assessoria de Comunicação da Fames

Sandro Costa Barbosa

(27) 3636-3611 / (27) 98895-5857 / (27) 98169 7995

[email protected]