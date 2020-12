Conheça tudo sobre o Santo Daime: ritual, chá ayahuasca e orações

Ana Melo Conhea tudo sobre o Santo Daime: ritual, ch ayahuasca e oraes

Já ouviu falar de Santo Daime? É um movimento religioso que teve início no século 20 e hoje é bastante conhecido por seu chá ritualístico, o ayahuasca. Além disso, 8 de dezembro, é uma data muito especial para a religião pois é dia de Nossa Senhora da Conceição , padroeira de Santo Daime. Conheça mais sobre a manifestação religiosa, sobre o famoso chá e como é feito o ritual.

Sobre a manifestação religiosa

Santo Daime é uma doutrina Amazônica fundada por Raimundo Irineu Serra, em Brasiléia, no Acre, em 1920. Os primeiros cultos públicos só aconteceram 10 anos após a fundação, em uma cidade próxima a Rio Branco-AC.

Santo Daime é um ritual que acontece através de um chá chamado ayahuasca, e tem esse nome devido ao verbo “dar”, que é muito usado em orações, com “dai-me força”, por exemplo. O chá tem propriedades alucinógenas e o fundador Raimundo teve seu primeiro contato com o chá na Amazônia boliviana. Sob efeito da bebida, Raimundo viu uma mulher que o aconselhou a vagar oito dias pela mata. No fim desses dias, a mulher revelou ser a Virgem Maria, segundo a lenda.

Portanto, Santo Daime tem características fortes do cristianismo com o culto a Deus, Jesus e Virgem Maria, como, também, contém traços do espiritismo. Virgem Maria é cultuada como A Rainha Universal e idolatrada por ter sido mensageira de Raimundo.

Ayahuasca: O chá ritualístico

Acreditam que o chá do ayahuasca possibilita a expansão da consciência — a pessoa sob o efeito do chá poderia encontrar respostas sobre suas angústias da vida. É tomado até 3 doses do chá em um único ritual, que pode demorar horas. O chá é feito com folhas chacrona e cipó jagube. Para o ritual, as mulheres preparam as folhas de chacrona e os homens cuidam do cipó de jagube.

O uso sacramental do chá foi regulamentado pelo governo brasileiro em 2010 e existem algumas restrições para seu uso. O chá é contraindicado para crianças, gestantes e pessoas portadoras de doenças psíquicas como a esquizofrenia.

O ritual

O ritual acontece duas vezes por mês e é aconselhado para as pessoas usarem roupas brancas e azul claro, e o grupo é dividido por gênero em dois círculos. O ritual é comandado por um padrinho. Cada um dos dois grupos faz uma fila para receber até 3 doses do chá. Na segunda fase do ritual acontece uma meditação e, por último, são cantados hinos e cantos da religião, além das rezas do Pai Nosso e Virgem Maria.

Orações de Santo Daime

Salve Rainha

“Oh Deus nos Salve Rainha, mãe de misericórdia,

Vida, doçura, esperança nossa, salve!

A vós bradamos os degredados filhos de Eva.

A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.

Eia, pois, advogada nossa,

Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei,

E depois deste desterro mostrai-nos Jesus,

Bendito fruto do vosso ventre,

Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.

Rogai a Deus por Nós Santíssima Mãe de Deus

Para que Sejamos Dignos de alcançar as Promessas

Do Nosso Senhor Jesus Cristo

Senhor Nosso.

Amém, Jesus, Maria e José”

Prece de Cáritas

” Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação; dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia; ao aflito a consolação; ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a Vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do Vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até Vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nos Vós esperamos com os braços abertos, oh! Poder… oh! Bondade… oh! Beleza… oh! Perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a Vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até Vós. Dai-nos a caridade pura; dai-nos a fé e a razão; dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas, o espelho onde deve refletir a Vossa Santa e Misericordiosa imagem.”

