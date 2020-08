Conheça três picapes elétricas que vão enfrentar as marcas tradicionais

Divulgação R1T será produzida pela startup Rivian que tem um apoio financeiro da Ford. Antes de chegar às lojas, já tem várias encomendas

A indústria automotiva está passando por grande mudança com os veículos elétricos. Falando sobre picapes, várias marcas – novas e antigas – anunciaram que estão trabalhando para produzir modelos elétricos. Entre as novatas no ramo, os destaques são as picapes elétricas Rivian R1T, a Lordstown Endurance e a Tesla Cybertruck.

Com características de startup, onde a racionalidade e eficiência são elementos principais do negócio, as novas montadoras acreditam no potencial de picapes elétricas e têm perspectivas otimistas com seus impressionantes veículos. A proposta audaciosa é ultrapassar os motores a gasolina das picapes tradicionais em vantagens operacionais e popularidade.

A picape R1T, prevista para 2022, será produzida pela startup Rivian que tem um apoio financeiro da Ford. Ela estará equipada com 4 motores elétricos, cada um com capacidade de 199 kW. A potência total pode ser configurada em diferentes níveis, de 408 cv a 765 cv, conforme as opções de baterias, ou seja, 105 kWh, 135 kWh e 180 kWh. A autonomia é de 370 km , 482 km e 676 km, respectivamente. A capacidade de reboque é de 5.000 kg.

A Rivian anunciou inicialmente que o veículo custaria US$ 69.000 não incluídos os incentivos fiscais existentes em vários mercados para incentivar a compra veículos elétricos.

Lordstown Endurance

Divulgação Conta com quatro motores elétricos com 600 cv e a capacidade de reboque é de 3.450 kg

Já a Lordstown Motors adquiriu uma instalação da GM extinta em Ohio, nos Estados Unidos, transformando-a numa fábrica de sua picape totalmente elétrica. O modelo Endurance é um EV futurista com quatro motores, um em cada roda, e sistema de tração integral. A potência total será de 600 cv e a capacidade de reboque é de 3.450 kg.

A empresa diz que a Endurance oferecerá um alcance de 320 km. A capacidade da bateria é de cerca de 147 kWh para a versão básica. O preço inicial é de US$ 52.500. A empresa já está com pré-venda disponível nos Estados Unidos com foco em atender a frotas de empresa.

Tesla Cybertruck

Divulgação Tesla Cybertruck é a picape elétrica mais esperada no mercado norte-americano

A Tesla Cybertruck é a picape elétrica mais esperada no mercado norte-americano. Construída com estrutura em aço inoxidável laminado a frio, que pode ser personalizado em diferentes cores, e com vidro blindado, a Cybertruck promete ser uma rival para a Ford F.150 elétrica, ambas previstas para 2022.

A Tesla Cybertruck terá versões com um, dois ou três motores elétricos. O modelo básico terá tração traseira e os demais com tração integral.. Segundo a Tesla, o trem de força potente e o baixo centro de gravidade do veículo oferecem alta estabilidade e muito torque de tração, permitindo, por exemplo a aceleração de 0 a 100 km/ h em apenas 2,9 segundos na versão com três motores.

A picape Cybertruck tem autonomia de mais de 800 km no modelo mais potente e todas têm bons números de off-road: 35° no ângulo de ataque, 28º no ângulo de saída e 16º no vão livre do solo. A capacidade de carga está entre 3.400 kg e 6.350 kg, dependendo da versão.

Com um atraso em relação ao plano inicial, o modelo entra em produção em 2022, mas a Tesla já aceita depósitos de US$ 100 para reserva do modelo. A versão de três motores tem preço de US$ 69.900, a com bimotor US$ 49.900 e a monomotor US$ 39.900.

Ao longo dos últimos anos, essas picapes elétricas são frequentemente revidados e anunciados como veículos de alta capacidade para o trabalho e aventuras off-road. Resta saber se conseguirão enfrentar as picapes tradicionais que há décadas dominam o mercado norte-americano, o maior do mundo destes veículos.