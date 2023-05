Conheça quatro benefícios da mesoterapia capilar

FreePik A mesoterapia capilar é um tratamento estético que envolve a aplicação de substâncias no couro cabeludo

Uma a cada quatro pessoas infectadas pelo coronavírus sofrem com a queda de cabelo após a doença. De acordo com uma pesquisa realizada por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia, em média 25% das pessoas enfrentaram o problema. Diante deste cenário, a procura por tratamentos de terapia capilar tem aumentado, entre eles a mesoterapia.

Segundo a médica Isadora Feitosa Lima Lopes, especialista em terapia capilar e franqueada da Novofio, uma das maiores redes de tratamento e transplante capilar do país, a mesoterapia capilar é um tratamento estético que envolve a aplicação de substâncias nutritivas, como vitaminas, minerais e outros compostos ativos, diretamente no couro cabeludo. “Essa técnica tem sido utilizada com o objetivo de fortalecer os cabelos, estimular o crescimento capilar e melhorar a saúde do couro cabeludo”, afirma.

A especialista aponta a importância da mesoterapia capilar e cinco benefícios trazidos pelo procedimento:

1. Estimulação do crescimento capilar : a mesoterapia capilar pode promover o crescimento de novos fios de cabelo, ao fornecer nutrientes essenciais diretamente na raiz. Esses nutrientes podem ajudar a fortalecer os folículos capilares e estimular o crescimento saudável do cabelo.

2. Melhora da circulação sanguínea : o processo de injeção de substâncias nutritivas no couro cabeludo durante a mesoterapia também pode aumentar a circulação sanguínea local. Isso pode melhorar o fornecimento de oxigênio e nutrientes para os folículos capilares, contribuindo para um ambiente mais favorável ao crescimento do cabelo.

3. Fortalecimento dos fios existentes : a mesoterapia capilar pode ajudar a fortalecer e melhorar a qualidade dos fios de cabelo já existentes. As substâncias nutritivas fornecidas durante o tratamento podem nutrir e hidratar o cabelo, tornando-o mais resistente a danos e quebras.

4. Tratamento de problemas capilares específicos : a mesoterapia capilar também pode ser usada como uma abordagem terapêutica para tratar problemas capilares específicos, como alopecia (queda de cabelo), caspa, seborreia e outros distúrbios do couro cabeludo. Dependendo das substâncias utilizadas, o tratamento pode ajudar a equilibrar a produção de sebo, combater a inflamação e restaurar a saúde do couro cabeludo. Conforme o médico, o primeiro passo para o início de qualquer tratamento é a busca por um dermatologista.

“É importante ressaltar que a mesoterapia capilar deve ser realizada por profissionais qualificados e em estabelecimentos confiáveis. Antes de iniciar qualquer tratamento capilar, é recomendado consultar um dermatologista para avaliar as condições do seu couro cabeludo e determinar se a mesoterapia é adequada ao paciente”, finaliza a especialista.

