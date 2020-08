Conheça Pequena Lo, influencer que é a nova sensação do TikTok

Apesar de ser uma das práticas sexuais mais comuns e prazerosas, o sexo oral ainda pode ser um tabu para muitas mulheres . Seja por preconceito, pudores ou medo, muitas deixam de aproveitar as alegrias que essa prática pode oferecer.

Pexels Muitos utilizam as mãos e a boca, mas a melhor dica é seguir o que a mulher preferir, deixá-la guiar.





Recentemente, após a rapper Cardi B viralizar com um vídeo com dicas para a mulher ter uma melhor experiência quando o seu parceiro ou parceira fazer o sexo oral nela, muitos questionamentos sobre o tema começaram a surgir. Para tirar dúvidas conversamos com duas especialistas para quebrar esses mitos e tabus e você fazer sexo oral com seu parceiro ou parceira sem problemas para a saúde vaginal.





Utilizar algum tipo de bala pode ser prejudicial?

Segundo a fisioterapeuta pélvica e sexóloga do portal vaginismo, Débora Pádua, apesar de não ser feita com o intuito de ter contato com a vagina, as balas pode até ser utilizadas. “Como a vagina é uma região fisicamente parecida com a boca, algumas pessoas podem se aventurar e utilizar a bala, sem sentir nada. Mas algumas podem sentir ardência, desconforto e até alterar o pH vaginal, produzindo secreção ou tendo alergias”, afirma Débora.

A sexóloga indica procurar produtos especializados em sex shops, que são testados para a região, sendo mais confiáveis que a própria bala. “A técnica de utilizar a bala é antiga, por isso ainda há pessoas que utilizam”, aponta Débora.

O que o parceiro pode fazer de errado?

A ginecologista obstetra e colaboradora da Plataforma Sexo sem Dúvida, Giórgia Lauriano Pasquali, explica que a região do clitóris é muito sensível. Assim, se o sexo oral for feito com muita força, ou sem muita lubrificação, pode acabar machucando e causar desconforto durante o ato.

A sexóloga completa dizendo que a lubrificação durante a prática é essencial, pois se a vagina estiver seca podem ocorrer cortes e machucar a região. “Outra coisa é estimular rapidamente, isso pode causar grande atrito fazendo com que machuque, ou até com a boca no sexo oral, se ele não for bem feito, talvez pode encostar o dente, pode machucar, se você fizer a sucção com força pode machucar. Tem sempre que ter cuidado. Se a parceira gostar de estímulos fortes, o ideal é orientar o parceiro para que isso aconteça”, aconselha.

Se a pessoa comer antes alguma comida pesada, pode modificar o pH da vagina?

Débora aponta que comidas pesadas não produzem alterações. O que pode modificar é a saliva, que é ácida. Se você consumiu alimentos ácidos como o limão ou outros alimentos semelhantes, isso sim pode afetar o pH vaginal. “A comida pesada pode apenas interferir na vontade do ato em si, visto que pode tornar a digestão mais lenta e causar sono”, afirma Giórgia.





Giórgia acrescenta que a higiene bucal é necessária, mas não antes do sexo oral. A escovação, em alguns casos, pode causar sangramentos e até machucados na gengiva, que podem aumentar o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. “Manter uma boa saúde bucal é muito importante, claro, mas na hora H não é uma boa hora para começar a fazê-lo”, esclarece a ginecologista em entrevista ao Delas.