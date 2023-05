Conheça os segredos das chinesas para uma pele saudável e luminosa

FreePik Conheça os segredos milenares das chinesas para uma pele saudável e luminosa

A medicina tradicional chinesa é conhecida por sua abordagem através do conhecimento e atenção a todas as áreas do corpo e mente, para manter a saúde em dia. Como o maior órgão do corpo, a pele, também tem cuidados específicos na medicina. As chinesas são conhecidas por sua pele viçosa e brilhante, e isso se deve em grande parte aos seus cuidados com a pele.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Na cultura do país, a pele é vista como um reflexo da saúde e do bem-estar interno, por isso os cuidados são levados muito a sério. A expert em medicina chinesa, Patricia Liu, compartilhou dicas para cuidar da pele, além de trazer uma receita para hidratar e deixar a pele mais brilhante.

“É muito importante potencializarmos o nosso cuidado através de máscaras, receitas com óleos naturais, óleos essenciais. Todos esses ingredientes utilizados pelos chineses há séculos ajudam a manter a pele mais jovem, principalmente durante a menopausa. Com o envelhecimento natural do corpo, a produção de colágeno e elastina diminui, o que pode resultar em uma pele mais flácida, opaca e propensa a rugas. A boa notícia é que a medicina tradicional chinesa oferece diversas opções naturais para cuidar da pele, e a receita que compartilho é apenas uma delas. É importante ter em mente que cuidados diários, como limpeza e hidratação, podem fazer toda a diferença para manter a pele saudável e jovem por mais tempo”, afirma Patrícia.

Existem alguns hábitos saudáveis que podem ajudar para cuidar da pele e diminuir os efeitos do envelhecimento, neutralizando as consequências que sofremos devido a alterações hormonais. Embora os sinais sejam inevitáveis nesse estágio, alguns cuidados retardam o processo.

Além disso, como a elasticidade e a produção de óleos naturais também são reduzidas, à flacidez e linhas finas também aparecem. Mas como agir para minimizar esses efeitos? A especialista traz algumas dicas:

1. Proteja a pele do sol

A proteção solar é sempre importante, tanto para quem é jovem e quer diminuir os efeitos futuros que irão aparecer devido à exposição solar, quanto para quem já está passando por períodos como a menopausa, onde é ainda mais essencial. Os tecidos da pele ficam mais vulneráveis, então é importante usar um filtro solar de boa qualidade e evitar a exposição direta ao sol por longos períodos. É necessário se proteger até em dias nublados.

2. Aumentar o consumo de água

Os sinais de desidratação são mais evidentes depois de uma determinada idade, devido à redução de óleos naturais produzidos por alterações hormonais. Assim, de acordo com Patrícia, para evitar que a pele fique mais seca ou áspera é essencial consumir cerca de dois litros de água por dia.

3. Adote uma dieta saudável

A especialista afirma que a dieta saudável e equilibrada é fundamental para a saúde em geral e para a beleza da pele. Para a medicina chinesa, uma dieta rica em alimentos como verduras, frutas e grãos integrais, pode ajudar a manter o viço e nutrição da pele.

4. Use produtos esfoliantes

Na medicina chinesa, a esfoliação é uma técnica usada há anos para remover as células mortas e impurezas da pele. Isso pode ajudar a promover a oxigenação dos tecidos e o processo de regeneração celular. Mas é importante escolher um produto esfoliante suave, de preferencia esfoliantes químicos como o ácido mandélico, glicólico e retnóico.

5. Evite o tabaco

O tabaco de acordo com a medicina chinesa pode causar desequilíbrios no corpo e na pele. A expert afirma que fumar pode aumentar a presença de rugas e tornar a pele ainda mais seca e sem vida. “Por isso, é importante evitar o tabaco para manter a saúde e beleza da pele. O cigarro é um dos piores inimigos da saúde da pele. Seu consumo aumenta a presença de flacidez e linhas de expressão na pele, deixando o aspecto mais envelhecido”, alerta.

6. Aplique cremes hidratantes

Atualmente existem muitas loções com propriedades firmadoras, que podem ajudar a firmar a pele. Estes produtos evitam que as rugas se evidenciem e sejam geradas em áreas como o rosto, pescoço, e colo. A aplicação de hidratantes como ceramidas e ácido hialurônico hidrata os tecidos, adiciona água a pele e ajuda a reduzir as pequenas agressões que influenciam no rápido aparecimento das rugas. Além disso, graças aos seus antioxidantes, óleos, e ativos, são ideais para preservar a firmeza.

A especialista ainda ensina uma receita para potencializar os cuidados: “A receita consiste em uma mistura de óleos de jojoba e semente de rosa mosqueta (um ótimo clareador!), e manteiga de karité e óleos essenciais de lavanda e gerânio. Esses ingredientes possuem ação hidratante, emoliente e anti-inflamatória, deixando a pele macia e suave”, afirma.

Ela explica que a manteiga de karité, rica em ácidos graxos e vitamina A e E, é um dos ingredientes chave da receita. “Ela ajuda a proteger e hidratar profundamente a pele, além de ser indicada para pessoas com peles mais sensíveis. A receita pode ser facilmente modificada, substituindo o óleo de jojoba por óleo de gergelim. “O óleo de gergelim possui propriedades hidratantes e antioxidantes, ajudando a revitalizar a pele e reduzir a vermelhidão e irritação”, completa a expert.

Para utilizar o hidratante, basta aplicar uma pequena quantidade nas áreas ressecadas do corpo, como as mãos, braços, pernas e rosto, sempre que necessário. Com essa receita simples, é possível cuidar da pele de forma natural e eficaz”, ressalta Liu.

Ingredientes:

– 1 colher de sopa de óleo de jojoba

– 1 colher de sopa de óleo de semente de rosa mosqueta

– 1 colher de sopa de manteiga de karité

– 5 gotas de óleo essencial de lavanda

– 5 gotas de óleo essencial de gerânio

Fonte: Mulher