Conheça os procedimentos estéticos mais indicados para peles maduras

Com o passar do tempo, as necessidades da nossa pele evoluem de maneira única. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a produção de diversas substâncias em nosso organismo, como o colágeno, por exemplo, diminui já a partir dos 25 anos, necessitando de cuidados redobrados.

As mulheres com mais de 50 anos enfrentam desafios específicos quando se trata de cuidados com a pele, incluindo a perda de colágeno, rugas mais profundas e a necessidade de hidratação intensa, afinal, o envelhecimento é algo natural.

Pensando nisso, Ticiana Garrido, médica especializada em dermatologia e medicina estética do Estúdio Mais, lista procedimentos estéticos faciais que podem complementar os cuidados com peles maduras.

Procedimentos não invasivos

Ultraformer

O Ultraformer é uma opção para a estimulação do colágeno e o levantamento não cirúrgico da pele. O tratamento é eficaz para reduzir a flacidez facial, restaurando contornos faciais definidos.

“O procedimento é realizado através do ultrassom micro e macro focado, podendo ser ajustado de acordo com a necessidade da paciente. O tratamento é relativamente rápido – dependendo da parte tratada – e é possível ver mudanças a partir da primeira sessão”, explica a especialista.

Radiofrequência

A radiofrequência é uma técnica segura e eficaz para melhorar a firmeza da pele e reduzir rugas. É um tratamento que estimula a produção de colágeno, proporcionando resultados visíveis.

“Como o aparelho de radiofrequência age através da conversão de ondas eletromagnéticas alcançando uma alta temperatura, há um aumento da circulação local com melhora da oxigenação. Benefícios como rejuvenescimento facial, tratamento de acnes e hidratação e revitalização, são acarretados através do procedimento”, diz.

Máscara de LED

A Máscara de LED é um aparelho que emite pequenas luzes de LED coloridas na parte interna, com o propósito de tratar a acne, estimular a renovação celular, reduzir manchas, tonificar a pele e favorecer o rejuvenescimento, resultando em uma aparência mais bonita da pele.

“A máscara é muito utilizada porque possui diversos benefícios. O tratamento realizado pelo dispositivo implica em uma pele com aparência mais saudável e jovem”, comenta a médica.

Procedimentos invasivos

Bioestimulador (Radiesse e Sculptra)

Os procedimentos são indicados para recuperar a firmeza e elasticidade da pele, pois estimula a produção de colágeno, proporcionando uma aparência mais jovem e rejuvenescida.

“Os procedimentos são preenchedores, suavizam rugas, linhas de expressão e corrigem contornos. Os efeitos são duradouros e podem ser notados a partir das 6 primeiras semanas de aplicação”, explica Ticiana.

Toxina botulínica

Conhecida como Botox, a toxina botulínica suaviza rugas e linhas de expressão, promovendo uma expressão facial renovada.

Ticiana explica que o botox pode durar de 3 a 6 meses e o benefício mais comum do procedimento, é a prevenção de rugas e linhas de expressão. “Ele relaxa os músculos responsáveis por essas rugas e linhas de expressão, resultando em uma aparência mais suave e jovial”.

Skinbooster

Hidratação profunda é a chave para restaurar a vitalidade da pele madura, e o skinbooster é um aliado excepcional nessa busca.

“Com a aplicação de substâncias hidratantes, a pele recupera sua vitalidade e luminosidade, reduzindo significativamente a aparência de rugas finas”, pontua a médica.

Vale ressaltar que todos os procedimentos estéticos devem ser realizados por profissionais altamente qualificados, e que possuem conhecimento sobre cada tratamento. “Apenas um profissional pode indicar o procedimento ideal para cada pessoa”, finaliza.

