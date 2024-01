FreePik Resoluções de Ano Novo: Conheça os principais sabotadores do emagrecimento e saiba como vencê-los

Mais um ano se inicia e começar uma atividade física, perder peso e comer mais saudável ainda estão entre as principais promessas dos brasileiros. Mas, por que será que vamos perdendo o foco no meio do caminho? Como lidar com os sabotadores do emagrecimento?

Segundo Monica Apostolico (Monikita Fit), empresária e treinadora fitness especialista em pilates, treinamento funcional e musculação, isso acontece porque muitas pessoas começam com muita sede ao pote. Fazem uma dieta muito restritiva e um treino muito intenso. Com isso acabam não conseguindo sustentar todo esse desgaste e param logo no início.

“Estabelecer metas alcançáveis, não se cobrar demais é muito importante para manter o foco durante o ano todo. Fazer o básico bem feito e ter bem claro o seu propósito. Por que quero emagrecer? O que isso mudará na minha vida? Responder essas perguntas sinceramente fará com que você dê o real valor ao seu objetivo, dificultando a auto sabotagem”, diz Monikita.

A treinadora fitness destaca os principais sabotadores do emagrecimento e como lidar com eles:

– Se comparar com outras pessoas e querer os mesmos resultados. Temos que entender que cada pessoa tem um processo e desafios diferentes. Se comparar só trará desmotivação desnecessária.

– ⁠Estar no ambiente errado. Uma pessoa que quer emagrecer precisa se cercar de pessoas que tenham o mesmo objetivo. Se você quer ser saudável, mas permanece no ambiente de pessoas que não estão preocupadas com isso, ficará difícil ter resultados.

– ⁠Achar que comer saudável já é o suficiente para emagrecer. Muitas pessoas comem “saudável”, mas erram nas quantidades, sendo assim não ocorre o déficit calórico e o emagrecimento não vem.

Para quem vai começar a sair do sedentarismo:

– ⁠Primeiro, consuma a quantidade correta de água por dia. Multiplique 35 por seu peso, essa é a quantidade correta que você deve consumir.

– ⁠Não faça dietas muito restritivas no início porque você irá desanimar. Diminua as porções do que você já está habituado a comer e evite açúcar, refrigerante, álcool e fritura.

– ⁠E comece a praticar exercícios, pode ser em casa mesmo, por apenas 10 minutos. Aos poucos, você sentirá necessidade naturalmente de aumentar. Mas comece sempre aos poucos.

“Precisamos entender os benefícios da atividade física. Tenha claro em mente que o exercício bem direcionado vai tirar suas dores, te deixar mais forte e disposto. Procure algo que goste de fazer. Essa história de treinar com raiva na força do ódio não dá certo. Chega uma hora que você irá desistir. Tenha um sono de qualidade. Se o corpo estiver cansado por conta de noites mal dormidas o prazer em fazer uma atividade física fica totalmente comprometido. Alimente-se, hidrate-se e durma bem. Assim estará com mais vigor e disposição para treinar”, finaliza.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher